Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 16 juin 2020

Nantes, le 11 mai 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce la mise en ligne des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 16 juin 2020 à 14 heures 30 à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, en application des possibilités offertes par les ordonnances publiées le 25 mars 2020.



L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO le 8 mai 2020.



Compte-tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'assemblée, ou de s'y faire représenter physiquement, la Société a invité les actionnaires à voter par correspondance ou à donner procuration (avec ou sans indication de mandataire) en utilisant le formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la Société.



Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société (http://ose-immuno.com/documentation/assemblee-generale/).