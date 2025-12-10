Mise à disposition d’un troisième document en réponse aux questions reçues de la part des actionnaires

LYON, France, le 9 décembre 2025



POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516) informe qu’un troisième document en réponses aux questions reçues de la part des actionnaires est disponible sur le site Internet de la Société, dans la section « Investisseurs », « Info des actionnaires », « Documentation ».



Ce nouveau document synthétise trois autres thématiques soulevées par les actionnaires à l’occasion du webinaire du 26 novembre 2025 :

• Business Development

• Financements

• Assemblée Générale

La publication de ce document illustre la volonté de la nouvelle gouvernance de renforcer la transparence et d’instaurer un dialogue ouvert et constructif avec l’ensemble de ses actionnaires.