Mise à disposition d’un troisième document en réponse aux questions reçues de la part des actionnaires
information fournie par Boursorama CP 10/12/2025 à 00:30

LYON, France, le 9 décembre 2025

POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516) informe qu’un troisième document en réponses aux questions reçues de la part des actionnaires est disponible sur le site Internet de la Société, dans la section « Investisseurs », « Info des actionnaires », « Documentation ».

Ce nouveau document synthétise trois autres thématiques soulevées par les actionnaires à l’occasion du webinaire du 26 novembre 2025 :
• Business Development
• Financements
• Assemblée Générale
La publication de ce document illustre la volonté de la nouvelle gouvernance de renforcer la transparence et d’instaurer un dialogue ouvert et constructif avec l’ensemble de ses actionnaires.

Valeurs associées

POXEL
0,2280 EUR Euronext Paris -3,80%

