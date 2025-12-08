Mirum rachète Bluejay pour un montant pouvant atteindre 820 millions de dollars en pariant sur un médicament contre les maladies du foie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3 et de détails sur l'appel au paragraphe 5) par Kamal Choudhury

Mirum Pharmaceuticals MIRM.O a déclaré lundi qu'elle achèterait Bluejay Therapeutics dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 820 millions de dollars, ajoutant un médicament expérimental en phase avancée pour une maladie hépatique grave.

L'accord donnera à la société les droits mondiaux sur le brelovitug, un anticorps monoclonal testé pour l'hépatite D chronique, une maladie du foie rare et agressive qui affecte environ 230 000 personnes aux États-Unis et en Europe et pour laquelle il n'existe actuellement aucune thérapie approuvée.

"Il s'agit d'une nouvelle transaction judicieuse de la part de Mirum, qui apporte un actif dérisqué avec une excellente adéquation stratégique à un faible coût initial", a déclaré Jonathan Wolleben, analyste à la Citizens Bank.

Mirum versera 250 millions de dollars en espèces et 370 millions de dollars en actions à l'avance, ainsi que jusqu'à 200 millions de dollars en paiements d'étape potentiels basés sur les ventes.

La société estime que le potentiel de revenus mondiaux du brelovitug est d'au moins 750 millions de dollars, le médicament devant permettre de traiter 2 000 à 3 000 patients à son apogée.

L'hépatite D est considérée comme la forme la plus grave de la maladie virale, qui n'apparaît que chez les personnes déjà infectées par l'hépatite B et peut entraîner des lésions hépatiques rapides et un cancer. Près de la moitié des personnes diagnostiquées meurent de complications liées au foie dans les dix ans qui suivent, selon Mirum.

Dans une étude de phase intermédiaire, le brelovitug a réduit les niveaux du virus de l'hépatite D chez tous les patients traités pendant 48 semaines, et jusqu'à 82 % d'entre eux ont également vu leurs niveaux d'enzymes hépatiques se normaliser.

Mirum a déclaré avoir obtenu 200 millions de dollars par le biais d'un placement privé pour aider à financer le développement et la commercialisation du médicament.

Les résultats de l'étude de phase avancée sont attendus pour le second semestre 2026. En cas de succès, Mirum prévoit de demander l'approbation des autorités réglementaires américaines et de lancer éventuellement le traitement en 2027.

L'accord devrait être conclu au cours du premier trimestre 2026.

Les actions de Mirum, dont la valeur de marché est d'environ 3,52 milliards de dollars, étaient en baisse de 3 % dans la matinée.