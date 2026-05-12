 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mirum Pharma en baisse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 600 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** L'action de Mirum Pharmaceuticals MIRM.O recule de 2 % à 104,64 dollars en séance prolongée alors que la société cherche à lever des fonds ** MIRM annonce une émission privée de 600 millions de dollars d'obligations convertibles (CB) à échéance en 2032

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'émission pour émettre des actions ordinaires en échange d'une partie de ses obligations convertibles à 4 % en circulation arrivant à échéance en 2029, le reste étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise

** L'action MIRM a clôturé en hausse de 0,7 % à 106,88 $ mardi, soit une hausse de 35 % depuis le début de l'année ** La société a annoncé la semaine dernière que son médicament contre une maladie hépatique rare, le volixibat, avait atteint son objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire

** La société, basée à Foster City, en Californie, affiche une capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars

** Les 11 analystes sont tous optimistes quant à l'action, dont 4 avec une recommandation “achat fort”; le cours cible médian est de 140 $, contre 128 $ il y a un mois, selon les données de LSEG

Valeurs associées

MIRUM RG REG S-AI
106,8800 USD NASDAQ +0,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street recule, minée par la faiblesse de la tech
    information fournie par AFP 12.05.2026 22:34 

    La Bourse de New York a terminé orientée à la baisse mardi, tirée vers le bas par un passage à vide du secteur technologique et l'absence de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation et des évènements géopolitiques. L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique ... Lire la suite

  • Station-essence Shell à Houston, au Texas, le 29 avril 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    L'inflation au plus haut depuis près de trois ans aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 12.05.2026 22:20 

    L'inflation déraille une nouvelle fois aux Etats-Unis: elle n'avait plus été aussi élevée depuis près de trois ans, selon les données publiées mardi, que Donald Trump a balayées d'un revers de main. En avril, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté ... Lire la suite

  • Des pompiers ukrainiens éteignent un incendie après une frappe de drone russe à Kiev le 12 mai 2026. Image fournie par les services d'urgence ukrainiens ( State Emergency Service of Ukraine / Handout )
    Pas de "détails concrets" sur une fin de la guerre en Ukraine, dit le Kremlin
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:16 

    Le Kremlin a jugé mardi prématuré d'évoquer les "détails concrets" du processus pour mettre fin aux hostilités entre la Russie et l'Ukraine, quelques jours après des propos de Vladimir Poutine suggérant que ce conflit dévastateur pourrait toucher à sa fin. Russes ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (g) et le président chinois Xi Jinping lors d'une rencontre à la base aérienne de Gimhae, à Busan, le 30 octobre 2025 en Corée du Sud ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump part à la rencontre de son "bon ami" Xi, l'Iran en toile de fond
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:11 

    Donald Trump s'est envolé mardi pour rencontrer son "bon ami" Xi Jinping à Pékin, en assurant que sa visite serait fructueuse en dépit de leurs désaccords sur la guerre au Moyen-Orient, le commerce et Taïwan. Le président américain ne veut pas que la guerre contre ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,67 +2,95%
CAC 40
7 979,92 -0,95%
SOITEC
144,7 -10,51%
NOVACYT
0,797 -11,74%
TOTALENERGIES
78,3 +1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank