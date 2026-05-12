Mirum Pharma en baisse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 600 millions de dollars

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12 mai - ** L'action de Mirum Pharmaceuticals MIRM.O recule de 2 % à 104,64 dollars en séance prolongée alors que la société cherche à lever des fonds ** MIRM annonce une émission privée de 600 millions de dollars d'obligations convertibles (CB) à échéance en 2032

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'émission pour émettre des actions ordinaires en échange d'une partie de ses obligations convertibles à 4 % en circulation arrivant à échéance en 2029, le reste étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise

** L'action MIRM a clôturé en hausse de 0,7 % à 106,88 $ mardi, soit une hausse de 35 % depuis le début de l'année ** La société a annoncé la semaine dernière que son médicament contre une maladie hépatique rare, le volixibat, avait atteint son objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire

** La société, basée à Foster City, en Californie, affiche une capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars

** Les 11 analystes sont tous optimistes quant à l'action, dont 4 avec une recommandation “achat fort”; le cours cible médian est de 140 $, contre 128 $ il y a un mois, selon les données de LSEG