Mirova questionne les entreprises du Stoxx 600 sur leurs engagements en faveur de la biodiversité

La société de gestion Mirova, affilié de Natixis Investment Managers spécialisé sur l’investissement durable, a renouvelé sa campagne de questions écrites sur les enjeux de biodiversité . Ces questions sont envoyées avant la saison des assemblées générales individuelles des entreprises. Mais contrairement à la première campagne de Mirova en 2024, menée avec Phitrust et qui s’était focalisée sur les entreprises de l’indice actions françaises de référence CAC 40, celle de 2025 s’adresse à l’ensemble des 600 plus grandes capitalisations boursières européennes, rassemblées au sein de l’indice Stoxx 600.

L’affilié de Natixis IM met en avant un double objectif à travers son questionnaire. Le gestionnaire veut inciter les entreprises à utiliser le cadre de publication sur la nature porté par la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) et à rendre compte de la biodiversité « comme un sujet matériel » dans le cadre de la directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).

Mirova souhaite en outre encourager les entreprises ciblées à concrétiser leur engagement en faveur de la préservation des écosystèmes naturels à travers des objectifs basés sur la science (par exemple, les Science-Based Targets for Nature ).

La société de gestion évoque des résultats « très encourageants » obtenus lors de la précédente campagne, affirmant que la grande majorité des entreprises visées « avait su démontrer des démarches avancées sur le sujet » . « En élargissant notre campagne d’engagement au Stoxx 600, nous souhaitons renforcer notre dialogue direct avec les entreprises de notre portefeuille de façon constructive pour améliorer leur prise en compte des enjeux de biodiversité qui, au même titre que le climat, devraient être intégrés au cœur de la stratégie de chacune d’entre elles. Nous espérons que cette nouvelle campagne incitera les entreprises à inscrire systématiquement cette thématique à l’ordre du jour de leurs assemblées générales » , expose Louise Schreiber, responsable de la recherche en développement durable sur les actifs cotés chez Mirova, dans un communiqué.

La société de gestion revendique 32 milliards d’euros d’actifs gérés à fin décembre 2024.

