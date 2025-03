Mirova : Peut-on durablement exclure l’ensemble du secteur de la défense de la finance responsable ?

(AOF) - La défense représente un défi pour la finance à impact, affirme Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. Il rappelle que "depuis ses débuts, la finance durable s’est construite autour d’un principe fondamental", à savoir "investir pour un monde meilleur, en orientant les capitaux vers des activités à impact positif". "Historiquement, l’industrie de l’armement a été exclue de cette approche, dans la lignée des premières doctrines d’investissement responsable du XXème siècle", rappelle le directeur général de Mirova.

Selon Philippe Zaouati, cette exclusion "a perduré et s'est amplifiée ces dernières années". Actuellement elle ne concerne "plus seulement les acteurs les plus engagés de l'ESG" (Environnement, Social et Gouvernance), mais "une part importante de la place financière européenne" de sorte qu'"un secteur pourtant essentiel à la sécurité et à la souveraineté est de plus en plus contraint dans son accès aux capitaux privés".

"Dans un contexte géopolitique marqué par la montée des tensions et des menaces sur la souveraineté des démocraties, cette approche mérite d'être questionnée", juge le directeur général de Mirova. Il souligne que "la protection des populations et des institutions démocratiques est une condition essentielle de toute transition durable".

L'ESG qui "a toujours été un outil d'orientation des capitaux vers des objectifs d'intérêt général" doit maintenant se doter d'un cadre permettant d'"identifier les segments de l'industrie de défense qui répondent à des critères clairs d'éthique et de responsabilité, à l'écart des armes bannies par les conventions internationales". Elle devra aussi "garantir une traçabilité des financements et une transparence sur l'usage des capitaux investis", afin de "prendre en compte les risques d'atteintes aux droits humains dans les pays importateurs".