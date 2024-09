Mirova dépasse les 200 M€ d'engagements pour le closing final de son premier fonds de private equity

(AOF) - Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement durable, annonce le closing final de son premier fonds de private equity à impact, "Mirova Environment Acceleration Capital (MEAC)", qui investit dans des entreprises apportant des solutions et technologies innovantes en faveur de la transition environnementale.

En lançant sa stratégie dédiée au capital-investissement à impact, l'ambition de Mirova était de conjuguer rendement financier et accompagnement de la transition environnementale en déployant du "capital d'accélération" pour développer des entreprises durables en s'appuyant sur les grandes tendances porteuses de croissance et en soutenant des solutions et des technologies innovantes.

Deux ans après son lancement, MEAC a tenu ses promesses en levant 211 millions d'euros d'engagements, dont 30% auprès d'une clientèle privée séduite par l'approche multithématique de ce fonds catégorisé Article 9 selon SFDR, et ce malgré un contexte de levée difficile en raison de la situation économique et internationale.

En s'appuyant sur les cinq piliers de sa thèse d'investissement (énergies propre, économie circulaire, ressources naturelles, technologies agri-agro, villes intelligentes), MEAC a déjà déployé plus de 80 millions d'euros dans 10 sociétés européennes et nord-américaines et réalisé une sortie. Le fonds a également obtenu le label Greenfin et est éligible à l'initiative Tibi.