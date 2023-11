Mirova débauche deux spécialistes du développement aux Etats-Unis de Tobam

Mirova US, la filiale américaine de Mirova, vient de débaucher Stéphane Detobel et Francis Verpoucke, qui étaient tous les deux précédemment directeurs généraux, Amérique du Nord, en charge du développement, chez Tobam. Ils seront basés à New York.

Le duo travaille ensemble depuis plus de vingt ans, d’abord chez Amundi en Europe, puis en Amérique du Nord, et, depuis 2013, chez Tobam.

Tous les deux nommés executive vice-president institutional business North America chez Mirova US, ils seront chargés de promouvoir la gamme de stratégies durables de Mirova, filiale de Natixis Investment Managers, auprès des investisseurs institutionnels en Amérique du Nord. Dans un premier temps, ils mettront en avant les stratégies actions et obligataires globales, infrastructures de transition énergétique et capital-investissement de Mirova. La société de gestion souhaite également développer son expertise en matière de capital naturel auprès des investisseurs nord-américains dans les années à venir.

C’est la première fois que Mirova se dote d’une équipe commerciale qui lui est dédiée, comme l’avait révélé Philippe Zaouati, fondateur et directeur général de Mirova à L’Agefi, dans un récent entretien.

« Nous accélérons aujourd’hui notre développement outre-Atlantique, où notre ambition est de doubler le poids de notre activité d’ici 2030, les investisseurs nord-américains montrant un fort appétit pour la transition énergétique et un intérêt pour la diversification vers les actifs européens », a commenté Philippe Zaouati, cité dans un communiqué.

Établie aux États-Unis en 2017, Mirova US emploie actuellement 26 personnes et gère 9,4 milliards de dollars, sur un total de 28,4 milliards d’euros. La société est dirigée depuis cette année par Zineb Bennani , également directrice du développement commercial international.

Laurence Marchal