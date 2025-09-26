Mirion Technologies progresse grâce à des offres d'actions et de titres convertibles en vue d'une fusion et d'une acquisition

26 septembre - ** Les actions de la société de détection de radiations Mirion Technologies MIR.N ont augmenté de 3,1 % en pré-marché à 22,10 $ après une levée de fonds supérieure à l'objectif dans le cadre d'une fusion-acquisition ** Mirion a annoncé tôt vendredi la fixation du prix d'environ 17,3 millions d'actions à 21,35 $ pour un montant brut d'environ 369,6 millions de dollars, et a déclaré avoir fixé le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 325 millions de dollars, à échéance 2031 ** Les actions de MIR ont clôturé jeudi en baisse de 2,5 % à 21,43 $ après que la société a dévoilé des offres concomitantes de 600 millions de dollars pour financer l'acquisition de Paragon Energy Solutions, un fournisseur de solutions pour l'industrie de l'énergie nucléaire

** Le prix de conversion initial de l'offre d'obligations a été fixé 35 % au-dessus de la dernière clôture de l'action à 28,82 $

** Goldman Sachs, Evercore, Citigroup, Morgan Stanley, Baird et Truist agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre d'actions

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de MIR ont augmenté de ~23% depuis le début de l'année

** Les 7 analystes qui couvrent les actions de MIR sont tous optimistes avec une prévision médiane de 23 $, selon les dernières données de LSEG