Mirion Technologies progresse grâce à des offres d'actions et de titres convertibles en vue d'une fusion et d'une acquisition
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions de la société de détection de radiations Mirion Technologies MIR.N ont augmenté de 3,1 % en pré-marché à 22,10 $ après une levée de fonds supérieure à l'objectif dans le cadre d'une fusion-acquisition ** Mirion a annoncé tôt vendredi la fixation du prix d'environ 17,3 millions d'actions à 21,35 $ pour un montant brut d'environ 369,6 millions de dollars, et a déclaré avoir fixé le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 325 millions de dollars, à échéance 2031 ** Les actions de MIR ont clôturé jeudi en baisse de 2,5 % à 21,43 $ après que la société a dévoilé des offres concomitantes de 600 millions de dollars pour financer l'acquisition de Paragon Energy Solutions, un fournisseur de solutions pour l'industrie de l'énergie nucléaire

** Le prix de conversion initial de l'offre d'obligations a été fixé 35 % au-dessus de la dernière clôture de l'action à 28,82 $

** Goldman Sachs, Evercore, Citigroup, Morgan Stanley, Baird et Truist agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre d'actions

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de MIR ont augmenté de ~23% depuis le début de l'année

** Les 7 analystes qui couvrent les actions de MIR sont tous optimistes avec une prévision médiane de 23 $, selon les dernières données de LSEG

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
794,480 USD NYSE +0,26%
MIRION TECH RG-A
21,420 USD NYSE -2,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/09/2025 à 13:20:11.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

