Mirion Technologies chute sur un projet de levée de 600 millions de dollars pour une acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions du fabricant de systèmes de détection de radiations Mirion Technologies MIR.N ont baissé de 6,4 % à 20,57 $ jeudi, alors qu'il recherche des capitaux pour financer une acquisition ** Mirion, basée à Atlanta (Géorgie), a annoncé en fin de journée mercredi une offre publique d'actions de 350 millions de dollars sur le site et une offre privée d'obligations convertibles à échéance 2031 de 250 millions de dollars sur le site

** Elle prévoit d'utiliser le produit net des offres simultanées pour financer l'acquisition prévue de Paragon Energy Solutions ** Mirion a dévoilé mercredi l'acquisition de Paragon, un fournisseur de solutions pour l'industrie de l'énergie nucléaire, auprès de Windjammer Capital Investors, pour un montant de 585 millions de dollars, l'opération devant être finalisée avant la fin de l'année 2025

** Les actions de MIR ont perdu près de 11 % mercredi

** Goldman Sachs, Evercore, Citigroup et Morgan Stanley sont les co-responsables de l'offre d'actions

** La société a environ 234 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 4,8 milliards de dollars

** Avec la baisse de jeudi, les actions ont augmenté de ~18% depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intrajournalier de 25,16 $ mardi

** Les 6 analystes couvrant les actions de MIR sont haussiers avec une prévision médiane de 23 $, selon les données de LSEG