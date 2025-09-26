Mirion rebondit après une augmentation de capital et une initiation haussière de JP Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les commentaires des analystes, refontes)

26 septembre - ** Les actions de la société de détection de radiations Mirion Technologies MIR.N ont augmenté de 4,9 % avant la mise sur le marché pour atteindre 22,47 $ après une augmentation supérieure à l'objectif liée à la fusion et à l'acquisition, et JP Morgan a commencé à couvrir l'entreprise avec une note " surpondérée " ** Mirion a annoncé tôt vendredi la fixation du prix d'environ 17,3 millions d'actions à 21,35 $ pour une augmentation brute d'environ 369,6 millions de dollars, et a déclaré avoir fixé le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 325 millions de dollars à échéance 2031 ** Les actions de MIR ont terminé jeudi en baisse de 2,5 % à 21,43 $ après que la société a dévoilé des offres concomitantes de 600 millions de dollars pour financer l'acquisition de Paragon Energy Solutions, un fournisseur de solutions pour l'industrie de l'énergie nucléaire

** Le prix de conversion initial de l'offre d'obligations a été fixé 35 % au-dessus de la dernière clôture de l'action à 28,82 $

** Goldman Sachs, Evercore, Citigroup, Morgan Stanley, Baird et Truist agissent en tant que teneurs de livres conjoints pour l'offre d'actions

** Sur le front de la recherche, JP Morgan a fixé son PT à 28 $, ce qui implique une hausse de ~31 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** JPM souligne les revenus récurrents de ~73 % de Mirion, le " profil de marge supérieur " avec une demande couvrant l'énergie nucléaire, les soins médicaux du cancer et la dosimétrie, ainsi que les laboratoires de recherche

** Les 7 analystes qui couvrent les actions de MIR sont tous optimistes avec une prévision médiane de 23 $, selon LSEG

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de MIR ont augmenté de ~23% depuis le début de l'année