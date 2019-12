Mirabaud ouvre des bureaux à Abou Dabi

(NEWSManagers.com) - Mirabaud a officiellement ouvert ses bureaux à Abou Dabi en partenariat avec SBK Holding, la holding du Cheikh Sultan Ben Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, conseiller du président des Emirats arabes unis.

La nouvelle filiale Mirabaud (Abu Dhabi) Ltd offrira à sa clientèle d' Abou Dabi et des Emirats arabes unis des services de conseil en gestion de fortune domestique et internationale, de développement commercial, de planification successorale et d' autres services d' investissement destinés aux familles locales, leurs réseaux et partenaires.

Mirabaud est présent aux Emirats arabes unis depuis 2007, où près de 40 collaborateurs travaillent chez Mirabaud (Middle East) Ltd installé au Dubai International Financial Centre. Une demi-douzaine d' employés seront déployés à Abou Dabi, sous la conduite de Ronald Tamer, CEO de Mirabaud Abu Dhabi, assisté d' Alain Baron, responsable du marché de la gestion de fortune pour le Moyen-Orient et l' Afrique du Nord (MENA) chez Mirabaud, et d' Olivier Honsberger, CEO de Mirabaud Middle East Ltd.

Cette ouverture intervient peu de temps après l' annonce de la nomination d' Alain Baron comme associé commanditaire.