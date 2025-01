Mirabaud : "les stratèges de Wall Street s'attendent à une croissance ralentie en 2025"

(AOF) - Après deux années consécutives de hausse de plus de 20 % de l'indice S&P 500, les stratèges de Wall Street s'attendent à un ralentissement de la croissance en 2025. Des bénéfices solides et une croissance économique américaine résiliente plaident en faveur d'une nouvelle hausse des marchés, mais l'incertitude entourant les réductions de taux de la Réserve fédérale et la nouvelle administration Trump pourrait accroître la volatilité", affirme John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud, au sujet des attentes pour 2025 sur les marchés boursiers.

BMO Capital Markets par exemple prévoit un "environnement de rendement normalisé" avec des performances équilibrées entre les secteurs et les styles, soulignant la santé du marché haussier séculaire en cours. L'entreprise prévoit que le S&P 500 clôturera l'année 2025 à 6 700.

L'objectif médian des stratèges est de 6 600, ce qui représente une hausse de 12% par rapport aux niveaux de début d'année.

Les projections varient considérablement, de l'optimisme d'Oppenheimer (7 100) à l'estimation baissière de Stifel (5 000 points). Dans l'ensemble, les attentes indiquent une modération, mais la toile de fond fondamentale reste favorable à la poursuite de la croissance du marché.

Par ailleurs, John Plassard se penche sur la théorie des "premiers jours" : "C'est une théorie qu'il faut surveiller de près, même si elle ne se réfère à aucun fondamentaux. Si les 5 premières séances de l'année sont bonnes, historiquement cela est généralement synonyme d'une excellente année (comme en 2003). À l'inverse, si les 5 premiers jours de l'année sont mauvais, le reste de l'année sera faible…

Plus en détail, historiquement, un mois de janvier positif est un signe haussier pour les actions.

Depuis 1950, l'indice S&P 500 a enregistré une performance annuelle moyenne de 16,8% au cours des années comprenant un mois de janvier positif. En outre, l'indice a généré des rendements positifs au cours de 89% de ces années.

En revanche, lorsque l'indice a baissé en janvier, la performance annuelle est tombée à -1,7%, avec seulement 50 % de résultats positifs.