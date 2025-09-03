Mirabaud & Cie SA : Ricardo Castillo nommé directeur des investissements

(AOF) - Mirabaud & Cie SA a nommé Ricardo Castillo en tant que directeur des investissements, dès le 1er juillet 2025. A ce poste, il pilote le comité d’investissement de la banque privée et supervise l’ensemble des activités de gestion discrétionnaire et d’advisory de Mirabaud. Basé à Genève, il rapporte directement à Camille Vial, CEO de Mirabaud & Cie SA. Ricardo Castillo s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire comprenant un pôle de recherche financière dirigé par Khaled Louhichi ainsi que les ressources d’analyse économique et stratégique du groupe.

Ricardo Castillo bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et en gestion de fortune, notamment en tant que responsable des investissements et spécialiste en gestion discrétionnaire ou construction de portefeuilles multiactifs.

Avant de rejoindre Mirabaud, Ricardo Castillo a dirigé l'équipe d'investissement d'un family office basé à Genève et le département Advisory & Sales Amérique Latine de Credit Suisse. Il a commencé sa carrière dans le domaine de l'Advisory pour J.P. Morgan et UBS.