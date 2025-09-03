 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 726,74
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mirabaud & Cie SA : Ricardo Castillo nommé directeur des investissements
information fournie par AOF 03/09/2025 à 11:26

(AOF) - Mirabaud & Cie SA a nommé Ricardo Castillo en tant que directeur des investissements, dès le 1er juillet 2025. A ce poste, il pilote le comité d’investissement de la banque privée et supervise l’ensemble des activités de gestion discrétionnaire et d’advisory de Mirabaud. Basé à Genève, il rapporte directement à Camille Vial, CEO de Mirabaud & Cie SA. Ricardo Castillo s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire comprenant un pôle de recherche financière dirigé par Khaled Louhichi ainsi que les ressources d’analyse économique et stratégique du groupe.

Ricardo Castillo bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et en gestion de fortune, notamment en tant que responsable des investissements et spécialiste en gestion discrétionnaire ou construction de portefeuilles multiactifs.

Avant de rejoindre Mirabaud, Ricardo Castillo a dirigé l'équipe d'investissement d'un family office basé à Genève et le département Advisory & Sales Amérique Latine de Credit Suisse. Il a commencé sa carrière dans le domaine de l'Advisory pour J.P. Morgan et UBS.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Valneva annonce de nouveaux résultats encourageants pour son vaccin anti-Lyme
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:45 

    Le laboratoire Valneva a annoncé mercredi des résultats encourageants quant à l'utilité de rappels de son vaccin anti-maladie de Lyme, une bonne nouvelle pour le groupe franco-autrichien qui vient de subir l'interdiction aux Etats-Unis de son vaccin contre le chikungunya. ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    France: l'activité du secteur privé quasi-stable en août (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:39 

    L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI composite s'est établi à 49,8

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 03.09.2025 11:37 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,42% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,64% pour le Nasdaq. * MACY'S ... Lire la suite

  • Zone euro - Décision sur les taux de la BCE à Francfort
    Zone euro/PMI: Croissance modérée de l'activité du secteur privé en août
    information fournie par Reuters 03.09.2025 11:26 

    L'activité du secteur privé de la zone euro a progressé à un rythme faible en août, le rebond du secteur manufacturier compensant la très faible progression du secteur des services alors que les nouvelles commandes ont augmenté pour la première fois depuis mai ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank