Mirabaud AM nomme un gérant actions internationales

La société de gestion suisse Mirabaud Asset Management a recruté Gurdeep Bumbra en qualité de gérant de portefeuille senior dans l’équipe actions internationales. Basé à Londres, il sera gérant principal de la stratégie Global Focus.

Gurdeep Bumbra travaillait précédemment chez Pictet AM en tant que gérant actions internationales et émergentes.

Fin 2024, Mirabaud AM a promu Umberto Boccato en qualité de directeur général et Andrew Lake en tant que directeur des investissements.

L'Agefi