La stratégie sera lancée le 25 avril et sera accessible aux investisseurs professionnels en Europe, en particulier au Luxembourg, en France, en Italie, en Espagne et en Suisse. Elle est conçue pour être détenue jusqu'à l'échéance en décembre 2029.

La stratégie sera gérée par Al Cattermole et Fatima Luis, tous deux investisseurs expérimentés dans le secteur du crédit mondial, et s'appuiera sur l'expertise de l'équipe Fixed Income pour le suivi approfondi du profil de crédit des émetteurs d'obligations. L'équipe cible les émetteurs de qualité supérieure afin de minimiser le risque de défaut.

(AOF) - Mirabaud Asset Management lance une stratégie obligataire à échéance fixe de cinq ans pour profiter des rendements attractifs du crédit mondial. Avec des rendements obligataires mondiaux à des niveaux inégalés depuis 2008, cette stratégie est conçue pour permettre aux investisseurs européens d’anticiper les baisses de taux en bloquant dès maintenant des rendements plus élevés.

Mirabaud AM lance une stratégie obligataire à échéance fixe de cinq ans

