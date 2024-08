Mirabaud AM : "l'élection américaine est d'un grand intérêt pour les analystes"

(AOF) - "Aux États-Unis, le manque de certitude concernant les taux et la trajectoire de l'inflation nous rend plus prudents sur la durée, mais contrairement à l'Europe, la robustesse globale de l'économie devrait bénéficier au haut rendement. Bien qu'un scénario "Boucles d'or" semble irréaliste, deux baisses de taux en septembre et en décembre devraient créer un environnement favorable aux obligations à haut rendement", explique Andrew Lake, responsable de la gestion obligataire au sein de Mirabaud Asset Management.

"A ce titre, nous sommes particulièrement intéressés par les obligations à coupon élevé d'entreprises solides dont les perspectives sont positives. Les facteurs sont ici plus idiosyncrasiques", poursuit l'analyste.

A l'inverse, après un bon parcours, les noms "crossover" qui se situent au sommet de la catégorie à haut rendement, à la limite de l'investment grade, offrent maintenant des coupons faibles et peu d'appréciation du capital, ce sont donc des opérations que nous laisserons de côté au second semestre.

"Sujet en mouvement perpétuel, l'élection américaine est d'un grand intérêt pour les analystes qui recherchent les rebondissements créés par les affaires judiciaires ou l'arrivée de nouveaux candidats. Une victoire de Trump semble probable aujourd'hui, ce qui devrait être positif pour les actions et donc favorable au crédit. L'arrivée de Kamala Harris dans le Bureau ovale serait évidemment moins favorable pour certains secteurs comme le pétrole et le gaz, mais pourrait également créer des opportunités pour les obligations liées à l'environnement et au développement durable. Mais attendons de voir ce qu'il en est pour l'instant", conclut Andrew Lake.