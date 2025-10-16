MIRA Pharmaceuticals fait un bond en avant grâce à un médicament oral contre la douleur qui surpasse la morphine dans une étude sur les animaux

16 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments MIRA Pharmaceuticals MIRA.O augmentent de52,3 % pour atteindre 2,01$, un sommet de près d'un an ** En fin de journée mercredi, la société a déclaré que son médicament oral expérimental, Mira-55 , soulageait la douleur et réduisait l'enflure mieux que la morphine injectée dans une étude préclinique chez l'animal pour la douleur inflammatoire chronique

** Mira-55 a ramené les niveaux de douleur à la normale et a directement réduit l'inflammation en ciblant le récepteur CB2 - MIRA

** Les récepteurs CB2 sont exprimés dans les cellules immunitaires et sont impliqués dans la régulation des réponses immunitaires et de l'inflammation

** La société affirme que la morphine ne réduit que partiellement l'inflammation

** Les données appuient les plans de mise en marché du Mira-55 pour la douleur inflammatoire chronique - MIRA **En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 75% depuis le début de l'année