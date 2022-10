MINT - RN S1: La crise de l'énergie pèse sur les résultats - Opinion: Achat - Objectif: 4,01 € vs 6,04 - Potentiel: +117,6%

Secteur : Energie

Marché : Euronext Growth

Capitalisation : 11,3 M€

Opinion : Achat

Objectif : 4,01 € vs 6,04 €

Potentiel : +117,6%

RN S1

CA S1 de 81,94 M€, +63,3%

Marge brute de 1,8 M€, -15,9% à 2,2% du CA

EBITDA de -3,9 M€

Actualité : Forte dégradation des résultats

Au titre du 1er semestre, Mint annonce les résultats suivants : le CA ressort finalement à 81,94 M€ en croissance de 63,3% (vs 76,8 M€ communiqué fin juillet), la marge brute à 1,83 M€ en baisse de -15,9% à 2,2% du CA (-2,1 points), l'EBITDA s'affiche en perte à -3,9 M€ et le RN à -4,68 M€ vs respectivement -1,96 M€ et -2,48 M€ au S1 2021.

Comme on pouvait en partie l'anticiper, le groupe a été fortement pénalisé par la crise du secteur de l'énergie qui s'explique principalement par la hausse des prix du gaz russe, principal exportateur de gaz vers l'Union Européenne, par l'arrêt de la moitié du parc nucléaire français faisant peser un risque d'approvisionnement sur le marché européen et par les tensions sur le marché dans le contexte de la reprise post-covid.

Ces éléments ont ainsi fait grimper les prix d'achats de l'énergie à des niveaux jamais vus et ont eu pour conséquence pour le groupe une forte dégradation de ses marges malgré les différentes hausses tarifaires appliquées depuis la fin 2021.

Ainsi le pôle Energie génère une marge brute de 1,2 M€ soit 1,5% du CA vs 2,8% au 30 juin 2021. Si sur la fourniture d'électricité les mesures mises en place ont permis une légère amélioration du taux de marge brute sur 1 an (3,5% du CA au S1 2022 vs 2,9% du CA au S1 2021), le pôle Gaz affiche une marge brute négative de -1,5 M€, perte constatée principalement lors de l'acquisition de Planète Oui, période pendant laquelle Mint a vendu à perte et n'avait pas encore pratiqué des augmentations tarifaires.

Au niveau de la structure de coûts, les charges de personnels progressent de 0,5 M€ à 1,6 M€ en lien avec la reprise des équipes de Planète Oui. En revanche les frais Marketing se sont réduits significativement à 0,2 M€ vs 2,1 M€.

Dans ce contexte particulier, et comme anticipé dans notre commentaire du mois de mai, la société a également enregistré une forte hausse des provisions pour impayés à 3,5% du CA sur le semestre vs 1% au S1 2021.

Du côté du bilan, la situation financière demeure néanmoins solide avec des capitaux propres logiquement en diminution mais toujours positifs de 3,8 M€, une trésorerie disponible de 36,3 M€ et nette de dette de 10,5 M€. En plus d'un nouveau PGE de 5,1 M€ souscrit fin juin, Mint a bénéficié d'une aide financière de 12 M€ destinée à compenser la mise en place du gel tarifaire du TRVE

Perspectives : un contexte toujours difficile mais objectif de restaurer la profitabilité

Pour la seconde partie de l'exercice, l'environnement de marché devrait rester difficile. Comme déjà indiqué, la société a bien engagé des revalorisations tarifaires qui vont se traduire encore par un churn élevé.

Il a dans le même temps pour objectif de retrouver un équilibre opérationnel grâce à la vente de couvertures d'achats d'électricité précédemment acquises pour les besoins de sa base prévisionnelle de clients.

Si nous avions déjà révisé en baisse nos attentes fin juillet, ces dernières s'avèrent encore trop élevées notamment au niveau des résultats. La dégradation de la marge brute sur le pôle Energie étant nettement plus importante que prévue. En revanche nous laissons inchangé notre attente de CA puisque nous avions déjà intégré un taux de churn très élevé.

Au vu de ces éléments, si nous tablons toujours sur un CA 2022e de 154,3 M€ (+44%), nous anticipons une marge brute de 4,2 M€ soit 2,7% du CA (vs 10,7 M€, 7% du CA), un EBIT de -7,6 M€ (vs -1,55 M€) et un RN de -8,5 M€ (vs -2,1 M€).

Opinion & Objectif

Au final, suite à la mise à jour de notre modèle, qui intègre également une augmentation de la prime de risque, notre objectif de cours ressort désormais à 4,01 € (vs 6,04 €) ce qui offre un potentiel de hausse de 117,6%. Nous confirmons donc notre opinion Achat même si nous sommes conscients que la faible visibilité n'est toujours pas favorable.

A noter qu'au cours actuel, la capitalisation du groupe est quasiment égale à sa position de trésorerie nette soit une valeur d'entreprise proche de zéro…