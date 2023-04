Mint - Résultats 2022 - Un exercice atypique mais rentable - Opinion: Achat - Objectif: 4,49 € vs 4,01€ - Potentiel: 38,2%

Actualité : Résultats 2022

Après un 1er semestre en forte perte (EBITDA de -3,9 M€ et RN de -4,68 M€), et alors que nous anticipions un second semestre dans la même tendance, Mint publie finalement des résultats annuels nettement profitable. Sur la base d'un CA de 156,99 M€ en croissance de 46,7%, la marge brute ressort à 21,2 M€ soit 13,5% du CA, le REX à 6,57 M€ vs -2 M€ en 2021 et -7,6 M€ estimé, le RN à 3,96 M€ vs -2,3 M€ en 2021 et -8,5 M€ estimé.

Dans un contexte de marché inédit marqué par une succession d'événements (guerre en Ukraine, arrêt d'une partie du parc nucléaire français, reprise de la demande post Covid) qui ont fait grimper les prix de l'énergie à des niveaux jamais vus, le groupe a rapidement su mettre en place les mesures nécessaires afin de préserver sa pérennité.

Il a ainsi appliqué différentes hausses tarifaires entre décembre 2021 et août 2022. Cela s'est traduit mécaniquement par une très forte érosion de la base clients (53 000 fin 2022 vs 110 000 fin 2021 et 260 000 après l'acquisition de Planète Oui en février 2022), nettement supérieure à notre attente puisque nous visions une base de 110 00 fin 2022.