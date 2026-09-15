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Mint : Le BtoB continue d’accélérer
information fournie par EuroLand Corporate 15/09/2026 à 07:21
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Adler Pelzer Group : une signature de dimension mondiale


Mint a annoncé hier soir la signature, au cours du mois de juillet, de deux contrats structurants pour son activité BtoB. Le premier porte sur 70 GWh et a été conclu avec Adler Pelzer Group, leader mondial des composants et systèmes acoustiques et thermiques destinés à l'industrie automobile.


Et une extension sur Riccobono


Le second contrat est une extension de la référence emblématique du portefeuille : le Groupe Riccobono porte ses engagements à 140 GWh sur la période 2028-2029, contre 100 GWh sur 2026-2027 signés l'an dernier, soit une progression de 40% des volumes confiés à Mint (70 GWh/an contre 50 GWh/an précédemment).


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Nous réitérons notre recommandation Achat ainsi que notre objectif de cours de 7,50 €. Ce newsflow conforte le cœur de notre thèse : un pivot BtoB générateur de revenus récurrents, adossé à une position de trésorerie nette qui excède toujours la capitalisation boursière.

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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2026 à 07:21:49.

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