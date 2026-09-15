Mint : Le BtoB continue d’accélérer

Adler Pelzer Group : une signature de dimension mondiale
Mint a annoncé hier soir la signature, au cours du mois de juillet, de deux contrats structurants pour son activité BtoB. Le premier porte sur 70 GWh et a été conclu avec Adler Pelzer Group, leader mondial des composants et systèmes acoustiques et thermiques destinés à l'industrie automobile.
Et une extension sur Riccobono
Le second contrat est une extension de la référence emblématique du portefeuille : le Groupe Riccobono porte ses engagements à 140 GWh sur la période 2028-2029, contre 100 GWh sur 2026-2027 signés l'an dernier, soit une progression de 40% des volumes confiés à Mint (70 GWh/an contre 50 GWh/an précédemment).
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation Achat ainsi que notre objectif de cours de 7,50 €. Ce newsflow conforte le cœur de notre thèse : un pivot BtoB générateur de revenus récurrents, adossé à une position de trésorerie nette qui excède toujours la capitalisation boursière.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer