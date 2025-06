MINT enrichit son offre BtoB avec des services 360° pour accompagner les entreprises dans leur transition énergétique

Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, franchit une nouvelle étape stratégique. En réponse aux besoins croissants des entreprises en matière d’optimisation énergétique, Mint lance une gamme de service sur mesure allant au-delà de la simple fourniture d’électricité : analyse de consommation, production solaire et rachat d’électricité produite non consommée. Au-delà de fourniture d’énergie déjà proposés par Mint, les clients sont à la recherche de services à valeur ajoutée leur permettant d’atteindre leurs objectifs pour optimiser l’énergie achetée et consommée.