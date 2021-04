Communiqué de presse MINT



Décalage de la publication des résultats de l'exercice 2020.



Montpellier, le 13 avril 2021 - La société Mint (ex. Budget Telecom) - FR0004172450, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, annonce le décalage de la publication des résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. Prévus initialement le 15 avril après bourse, ils seront désormais publiés le 22 avril 2021 après bourse.