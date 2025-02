Mint affirme ses ambitions de croissance en 2025

B to B : Déploiement commercial de l’offre après une phase de lancement réussie

Des clients de référence choisissent Mint comme fournisseur d’électricité

B to C : Déjà plus de 85 000 compteurs à fin 2024, en ligne avec les attentes, et de

nouvelles offres en préparation pour poursuivre cette croissance sur l’exercice 2025

Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, aborde l’exercice 2025 avec

confiance. Son positionnement gagnant sur le marché de la fourniture d’énergie avec une offre verte et accessible

pour les consommateurs comme pour les professionnels lui permet de se projeter vers un exercice 2025 en

croissance.