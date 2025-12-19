 Aller au contenu principal
MiniMed, l'activité diabète de Medtronic, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 23:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de données sur les introductions en bourse et de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5) par Arasu Kannagi Basil

Le groupe MiniMed de Medtronic

MDT.N a déposé une demande d'introduction en bourse aux Etats-Unis vendredi, alors que le fabricant d'appareils médicaux va de l'avant avec la scission de ses activités liées au diabète.

Alors que les marchés de capitaux devraient connaître un ralentissement jusqu'aux fêtes de fin d'année, les sociétés émettrices préparent le terrain en vue d'un lancement potentiel au début de l'année 2026, lorsque le marché des introductions en bourse reprendra de l'activité.

Le distributeur de carburant ARKO Petroleum et le développeur de médicaments Aktis Oncology ont également déposé publiquement des documents en vue d'une introduction en bourse à New York vendredi.

Les introductions en bourse cotées aux États-Unis ont levé 75,3 milliards de dollars au 17 décembre, ce qui représente la plus grosse collecte annuelle depuis 2021, selon les données de Dealogic.

"Nous nous attendons à ce que le rebond se poursuive en 2026, en partie parce qu'il y a beaucoup de nouvelles récentes de sociétés privées qui prévoient des introductions en bourse en 2026", a déclaré Nicholas Einhorn, directeur de recherche chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

La société MiniMed, basée à Northridge, en Californie, dont les produits vont des dispositifs d'administration d'insuline aux moniteurs de glucose, a été fondée en 1983 par Alfred Mann et rachetée par Medtronic en 2001 pour près de 3,3 milliards de dollars.

Ces dernières années, l'unité spécialisée dans le diabète a été confrontée à des problèmes de réglementation concernant la gestion de la qualité et les questions de cybersécurité liées à certains de ses dispositifs, mais elle a depuis lors renoué avec la croissance.

En mai, Medtronic a déclaré qu'elle prévoyait de se séparer de son unité de traitement du diabète par le biais d'une introduction en bourse, suivie d'une scission.

MiniMed a déclaré une perte nette de 21 millions de dollars sur un chiffre d'affaires net de 1,48 milliard de dollars pour le semestre clos le 24 octobre, contre une perte nette de 23 millions de dollars sur un chiffre d'affaires net de 1,30 milliard de dollars un an plus tôt.

Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup et Morgan Stanley sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse. MiniMed, qui a fait appel à plus de 10 preneurs fermes pour l'offre, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MMED".

MiniMed prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser sa dette envers Medtronic et à d'autres fins.

