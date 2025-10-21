Minerva Neurosciences monte en flèche après avoir obtenu jusqu'à 200 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé

21 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Minerva Neurosciences NERV.O augmentent de 132,3 % à 6,03 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle recevra jusqu'à 200 millions de dollars en produit brut par le biais d'un placement privé pour financer un essai de stade avancé et une nouvelle soumission de son médicament expérimental contre la schizophrénie, la roluperidone, à la FDA américaine

** Le financement comprend 80 millions de dollars d'avance et jusqu'à 80 millions de dollars supplémentaires liés à l'exercice intégral des bons de souscription de la tranche A

** Minerva élargira également son conseil d'administration, en ajoutant jusqu'à trois directeurs ayant une expérience des essais cliniques sur la schizophrénie, désignés par les investisseurs pour soutenir les opérations cliniques

** Le financement est mené par Vivo Capital, avec la participation de Janus Henderson Investors, Federated Hermes Kaufmann Funds, Farallon Capital, et d'autres

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 19,73 % depuis le début de l'année