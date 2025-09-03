Mineralys Therapeutics dérape après une vente d'actions de 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 septembre -
** Les actions de
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 septembre -
** Les actions de
|12 122,000 GBX
|LSE
|+1,83%
|50,405 USD
|NYSE
|-0,71%
|28,8600 USD
|NASDAQ
|+86,43%
La ministre britannique des Finances a prévenu mercredi qu'elle continuerait à "contrôler étroitement" les dépenses dans le prochain budget présenté à l'automne, laissant augurer d'un nouveau tour de vis au moment où le Royaume-Uni est confronté l'envolée des taux ... Lire la suite
La dissolution du parlement thaïlandais a été enclenchée mercredi, une décision qui pourrait entraîner des élections anticipées mais qui est contestée par l'opposition. Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai "a soumis un décret de dissolution ... Lire la suite
L'État a été condamné mercredi à revoir ses procédures d'autorisation des pesticides, jugées par la cour administrative d'appel de Paris insuffisantes pour garantir le maintien de la biodiversité et la protection de la santé. Dans cette affaire dite "Justice pour ... Lire la suite
(Actualisé avec Apple, Dollar Tree et Zscaler) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable pour le Dow Jones .DJI (-0,02%) et en hausse de 0,51% pour le Standard ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer