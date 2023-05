Mindston Capital lance une stratégie d'investissements dédiée au coliving

Le fonds est un Autre FIA de type fermé d'une durée de détention recommandée de 2 ans (durée minimale d'investissement) et présentant certains risques dont un risque de perte en capital.

Le portefeuille ciblé se déploiera à plus de 60% dans le Grand Lyon, zone où la tension locative est la plus forte en France, avec en moyenne 8,7 demandes pour une offre de location. Le reste du portefeuille sera notamment localisé dans le Genevois français.

Acquis successivement, les actifs (grandes maisons et petits immeubles résidentiels) seront réhabilités, décorés, meublés et mis en location. Les travaux incluront notamment une rénovation énergétique des bâtiments.

Ce portefeuille se situe, essentiellement dans la métropole lyonnaise et dans la région Rhône Alpes.

(AOF) - La société de gestion d'actifs immobiliers Mindston Capital annonce le lancement du fonds Mindston x Citizens Coliving, qui a pour objectif la constitution d'un portefeuille d'actifs dédié au coliving, une nouvelle classe d'actifs portée par une demande locative très soutenue, séduisant notamment les jeunes actifs. Le fonds est lancé en partenariat avec Citizens Coliving, opérateur lyonnais spécialisé dans le développement et la gestion de logements meublés et résidences en coliving depuis 2018. Citizens Coliving a ainsi développé un portefeuille de 500 chambres qu'il gère désormais.

