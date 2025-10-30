MindMed en baisse après une opération boursière de 225 millions de dollars

30 octobre -

** Les actions de Mind Medicine MNMD.O ont baissé de 3,2 % avant l'ouverture du marché à 12,50 $ après la fixation du prix d'une offre publique de 225 millions de dollars lancée durant la nuit.

** La société basée à New York a vendu mercredi soir () environ 18,4 millions d'actions à 12,25 $, soit une décote de 5,1 % par rapport au dernier cours de clôture.

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la R&D de ses produits candidats, pour ses besoins en fonds de roulement et à d'autres fins, ainsi que pour des investissements ou des acquisitions potentiels. ** Le premier candidat principal de MNMD, MM120, est en cours de développement pour traiter le trouble anxieux généralisé (GAD) et le trouble dépressif majeur (MDD); son deuxième candidat principal, MM402, est en cours de développement pour traiter le trouble du spectre autistique (ASD)

** La société a environ 76 millions d'actions en circulation.

** Jefferies, Leerink Partners et Evercore sont les chefs de file conjoints de l'offre.

** Jusqu'à la clôture de mercredi, l'action a augmenté de 85% depuis le début de l'année.

** Les 12 analystes couvrant MNMD sont tous haussiers et leur PT médian est de 21 $, selon les données de LSEG.