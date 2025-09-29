Mimco : Charlotte Habib nommée directrice commerciale France

(AOF) - Mimco, groupe d’investissement immobilier pan-européen présent au Luxembourg, en Allemagne et en France, annonce la nomination de Charlotte Habib au poste de directrice commerciale France pour accélérer le développement de Mimco Platform et renforcer ses relations avec les partenaires CGP (conseillers en gestion de patrimoine) et institutionnels.

Forte de son expérience dans le développement commercial et la structuration de partenariats stratégiques, Charlotte Habib aura pour mission de consolider et élargir le réseau de CGP partenaires, en leur proposant des solutions exclusives de diversification.

Elle aura la responsabilité de renforcer l'accès des investisseurs privés à l'immobilier institutionnel via les club deals distribués sur Mimco Platform et aussi de développer des parcours d'investissement fluides et adaptés aux besoins spécifiques des professionnels du patrimoine.

Avant cette nomination, Charlotte Habib a contribué à la montée en puissance de Mimco en France, en développant un réseau de partenaires et en accompagnant le lancement réussi de Mimco Platform.

Lancée fin 2023, Mimco Platform a permis de démocratiser l'accès à l'immobilier institutionnel grâce aux club deals, offrant aux CGP et à leurs clients des opportunités d'investissement auparavant réservées aux grands acteurs institutionnels.