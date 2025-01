Milleis Banque Privée : "En 2025, l'inflation pourrait évoluer autour de l'objectif de 2%"

(AOF) - "Après une première phase de forte hausse, l'inflation a connu une baisse significative pour atteindre 2,4% en décembre 2024 dans la zone euro, grâce à l'effet de la hausse des taux d'intérêt et au recul des prix de l'énergie. Aux Etats-Unis, une trajectoire similaire a été observée, avec une inflation passant de 9,1 % en juin 2022 à 2,7% en novembre 2024. En 2025, l'inflation pourrait évoluer autour de l'objectif de 2% des banques centrales de la zone euro et des Etats-Unis", explique Jean-Patrice Prudhomme, directeur produits et solutions chez Milleis Banque Privée.

Cependant, des risques inflationnistes demeurent du fait des tensions géopolitiques pouvant affecter l'approvisionnement énergétique et les incertitudes liées aux politiques économiques.

La baisse de l'inflation a permis à la Banque centrale européenne (BCE) et à la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser leurs taux directeurs de 1% en 2024 et d'en envisager de nouvelles en 2025 en fonction de l'évolution de l'inflation et de la croissance.

"Les analystes anticipent davantage de baisses en zone euro où l'économie est plus faible qu'aux Etats-Unis", souligne Jean-Patrice Prudhomme.