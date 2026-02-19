MILIBOO : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025-26 À L'ÉQUILIBRE

Chiffre d'affaires en croissance de +6,6%

Taux de marge brute en légère progression à 60,6%

EBITDA à l'équilibre

Situation financière solide renforcée par de nouveaux emprunts

Chavanod, le 19 février 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie ses résultats semestriels de l'exercice 2025-26 (période du 1 er mai au 31 octobre 2025), arrêtés par le Conseil d'administration en date du 18 février 2026. Les procédures d'examen limité sur les comptes intermédiaires ont été effectuées.

Le rapport financier semestriel, mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet de Miliboo www.miliboo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières ».

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

(EN M€) S1 2024-25

6 mois S1 2025-26

6 mois Chiffre d'affaires 19,0 20,3 Marge brute [1] 11,5 12,3 Taux de marge brute 60,5% 60,6% Ebitda [2] (0,0) 0,0 Marge d'EBITDA ns ns Résultat d'exploitation (0,3) (0,2) Résultat net 0,1 (0,2)

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général de Miliboo, commente :

« Nous enregistrons un semestre en croissance, avec un chiffre d'affaires de 20,3 ? M € en hausse de +6,6 ? %, port é par le dynamisme des volumes et la progression soutenue de nos ventes, en France comme à l ' international. Cette performance, combin é e à une marge brute é lev é e et à un pilotage rigoureux de nos charges, nous permet de rester à l 'é quilibre sur notre EBITDA malgré l'augmentation ponctuelle de certaines charges. Notre situation financière solide, renforcée par de nouveaux emprunts à maturité longue nous permet d'être agile stratégiquement sur nos stocks pour proposer une disponibilité rapide de nos produits, plébiscitée par nos clients. Nous visons une accélération de notre croissance au second semestre avec une amélioration de notre rentabilité. »

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL EN PROGRESSION DE +6,6%

Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 20,3 M€ en hausse de +6,6% . Cette évolution provient de l'effet volume (+13%) sous l'effet d'une demande un peu plus dynamique. L'effet prix est de -6%, une variation essentiellement due à l'évolution du panier moyen. La croissance est globalement homogène en France et à l'international.

L'activité en France (83% du chiffre d'affaires) progresse de +6,5% à 16,8 M€, portée par la hausse soutenue des ventes sur le site Internet. Les ventes sur les « market-place » et en boutiques sont également en croissance mais de manière plus modérée.

Les ventes hors de France (17% du chiffre d'affaires) affiche une progression de +6,9% sur le semestre à 3,5 M€, portée par des volumes en hausse notamment en Allemagne et en Belgique.

EBITDA À L'ÉQUILIBRE

Le Groupe a continué de piloter finement sa politique tarifaire en maintenant un taux de marge brute élevé. Le taux de marge brute ressort ainsi à 60,6% légèrement supérieur au niveau atteint sur l'exercice précédent.

La bonne tenue de cet indicateur permet de conserver un EBITDA à l'équilibre sur le semestre, malgré la hausse des frais logistiques et l'engagement de dépenses ponctuelles pour renforcer le pilotage et la sécurisation des opérations . Le résultat d'exploitation est légèrement négatif à hauteur de -0,2 M€ après dotations aux amortissements et provisions.

En l'absence de résultats financier et exceptionnel significatifs, le résultat net semestriel ressort à -0,2 M€ proche de l'équilibre.

STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE RENFORCEE PAR DE NOUVEAUX FINANCEMENTS

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à -0,7 M€ , compte tenu de l'augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR). Elle est liée à la hausse volontaire des stocks de près de 2 M€ au 31 octobre afin d'aborder les périodes évènementielles du 3 ème trimestre avec une disponibilité optimum des produits notamment sur les « best sellers ».

Les investissements nets de la période sont restés très faibles sur le premier semestre à -0,2 M€. Par ailleurs, Miliboo a procédé sur la période au remboursement de dettes bancaires à hauteur de 0,8 M€, réduisant la dette brute à 1,7 M€ au 31octobre 2025.

La trésorerie disponible ressort à 1,0 M€. Elle a été renforcée en novembre par l'obtention de nouveaux financements bancaires pour un montant cumulé de 1,5 M€ , remboursables linéairement après une période de franchise, sur une durée supérieure à 5 ans.

PERSPECTIVES

Le 3 ème trimestre, rythmé par le Black Friday et les soldes de janvier, a été dynamique et devrait marquer une accélération de la croissance par rapport au 1 er semestre. Les ventes ont été soutenues par le succès des collections et la bonne disponibilité des produits grâce aux anticipations de la société.

Le Groupe entend consolider cette dynamique sur la fin de l'exercice aussi bien sur le plan de la croissance que de la rentabilité tout en restant vigilant par rapport à un contexte évolutif sur la vigueur de la demande. Le Groupe vient également de lancer une nouvelle collection, baptisée « Mili'prix » visant à rendre le mobilier design accessible au plus grand nombre tout en veillant à ne pas dégrader les indicateurs de pilotage.

Prochain rendez-vous :

12 mars 2026 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-26

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – achats de marchandises + ou – variation des stocks yc. de matières premières

2 Ebitda = Résultat d'exploitation – dotations et reprises aux provisions et aux amortissements