 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 230,50
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Miliboo nomme Nadège Léger en qualité de directrice générale déléguée
information fournie par AOF 13/11/2025 à 18:06

(AOF) - Miliboo, marque digitale d’ameublement, annonce une évolution de sa gouvernance. Sur proposition de Guillaume Lachenal, président-directeur général et fondateur de Miliboo, le conseil d’administration a nommé Nadège Léger en qualité de directrice générale déléguée. Cette dernière a rejoint la société il y a 16 ans, occupant notamment des postes de responsables commerciale et directrice du service clients pendant 10 ans, avant d’être nommée directrice des opérations.

Compte tenu de cette réorganisation de la direction générale le conseil d'administration a révisé la rémunération, fixe et variable, de Guillaume Lachenal, en cohérence avec l'évolution des missions et avec la culture d'entreprise fondée sur l'engagement collectif et la performance durable.

Miliboo dévoilera le 11 décembre (après bourse) son chiffre d'affaires semestriel 2025-2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MILIBOO
1,560 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank