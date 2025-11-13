Miliboo nomme Nadège Léger en qualité de directrice générale déléguée

(AOF) - Miliboo, marque digitale d’ameublement, annonce une évolution de sa gouvernance. Sur proposition de Guillaume Lachenal, président-directeur général et fondateur de Miliboo, le conseil d’administration a nommé Nadège Léger en qualité de directrice générale déléguée. Cette dernière a rejoint la société il y a 16 ans, occupant notamment des postes de responsables commerciale et directrice du service clients pendant 10 ans, avant d’être nommée directrice des opérations.

Compte tenu de cette réorganisation de la direction générale le conseil d'administration a révisé la rémunération, fixe et variable, de Guillaume Lachenal, en cohérence avec l'évolution des missions et avec la culture d'entreprise fondée sur l'engagement collectif et la performance durable.

Miliboo dévoilera le 11 décembre (après bourse) son chiffre d'affaires semestriel 2025-2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS