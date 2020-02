MILIBOO : MILIBOO S'ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE PLUS DURABLE ET DEVIENT LA 1ÈRE MARQUE D'AMEUBLEMENT À PROPOSER SES PRODUITS EN VERSION RECONDITIONNÉE

Chavanod, le 6 février 2020 - Toujours soucieuse de son impact environnemental et social, Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 - Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement design, se mobilise pour l'amélioration de sa performance environnementale. Cette implication se traduit par la mise en place d'actions concrètes comme la mise à disposition de produits reconditionnés. En redonnant vie à des produits destinés à des réseaux de déstockage, Miliboo répond à des enjeux écologiques et économiques en satisfaisant une volonté des clients de consommer autrement.



UN CONTEXTE FAVORABLE

Les attentes des clients évoluent. Éviter la surconsommation, acheter de manière consciente et réduire l'impact écologique sont des critères devenus désormais indissociables de leur processus d'achat. Il est donc nécessaire pour les marques d'adapter leur stratégie aux nouveaux usages et besoins des consommateurs. Si le secteur de la mode a ouvert la voie, les entreprises de mobilier doivent à leur tour innover et proposer des alternatives éco-responsables.

Inspirée par le modèle de l'économie circulaire, Miliboo est l'une des premières marques à s'engager sur cette voie en proposant une autre façon de consommer l'« ameublement ». Avec son programme « Reconditionné » qui donne une seconde vie aux meubles en les réintégrant dans le circuit commercial à des prix encore plus accessibles, Miliboo contribue à la création d'un modèle plus vertueux en réduisant sensiblement son empreinte carbone.



DES PRODUITS RECONDITONNÉS GÉRÉS DE A À Z PAR MILIBOO, CHEZ MILIBOO

Les « Reconditionnés » de Miliboo concernent des produits neufs de sa gamme en provenance de retours, des stocks ou des showrooms, comprenant un défaut d'aspect mineur (petite rayure, léger impact, ...). Leur traitement est réalisé au siège de Miliboo, situé à Chavanod, près d'Annecy (74). Dès lors, l'équipe en charge des retours effectue les contrôles qualité et réparations nécessaires pour une remise en état complète des produits. Les meubles sont ensuite réemballés et stockés sur place, évitant ainsi des coûts et impacts supplémentaires liés au transport et au stockage.



DES PRODUITS GARANTIS, PROPOSÉS EN TOUTE TRANSPARENCE SUR LE SITE MILIBOO.COM

Le service est proposé en toute transparence sur le site miliboo.com : lorsque le client consulte un produit, si celui-ci existe en version « reconditionné », un encart s'affiche pour le proposer à un prix plus bas. Il peut y avoir différents produits reconditionnés du même modèle et l'acheteur peut sélectionner celui qui lui convient le mieux en fonction du prix et du défaut.

Une fois le produit placé dans le panier, le produit est réservé et l'acheteur dispose d'une heure pour finaliser sa commande. Au-delà, ce dernier est remis à disposition sur le site.

Les « Reconditionnés » bénéficient des mêmes conditions et des mêmes garanties que l'offre classique : toutes les promotions sont applicables sur ces produits et la livraison reste gratuite comme sur l'ensemble de l'offre Miliboo.



VALEURS ET ENGAGEMENTS

En vivant une expérience identique et aussi satisfaisante que lorsqu'ils achètent un produit neuf, les consommateurs trouvent une satisfaction financière et morale sans rogner sur la qualité ou la relation client. Cette démarche encourage une consommation qui a plus de sens et permet de réduire l'empreinte carbone.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous sommes tout particulièrement sensibles aux problématiques environnementales et cette préoccupation fait partie de l'ADN de notre entreprise. À travers cette nouvelle offre, nous souhaitons aller au-delà de la démarche « éco-mobilier » déjà en place depuis des années chez Miliboo. L'offre n'est pas encore exhaustive à date, mais elle va s'étoffer au fur et à mesure du traitement de nouveaux produits. Ce projet créateur d'emplois et de valeurs donnera d'ailleurs naissance à un atelier dédié au reconditionnement dans un bâtiment en cours de construction et attenant à notre siège social. »



Prochain rendez-vous :

Mardi 25 février 2020 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-20





À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2006, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13) opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient une soixantaine de salariés. La société a réalisé près de 23 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2018-19 (clôture au 30 avril 2019), en hausse de plus de 24% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (84% du chiffre d'affaires) et en Europe (16% du chiffre d'affaires).

Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr





