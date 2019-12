MILIBOO : MILIBOO et STÉPHANE PLAZA CONFIRMENT LA PERTINENCE DE LEUR COLLABORATION DANS L'UNIVERS DU DESIGN AVEC " LES ESSENTIELS 2 "

Chavanod, le 16 décembre 2019 - Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 - Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, annonce le lancement du second opus de la gamme de mobilier design co-brandée « Miliboo & Stéphane Plaza », conçue au sein des bureaux de création Miliboo en Haute-Savoie.

Guillaume Lachenal, fondateur et président de Miliboo, explique :

« Cette nouvelle collection confirme la pertinence de notre collaboration avec Stéphane Plaza après le lancement, en juin dernier, de la première gamme de mobilier Miliboo & Stéphane Plaza qui a remporté un véritable succès auprès des clients et du public. Nous sommes très fiers de présenter cette nouvelle collection née d'un travail sans relâche entre Stéphane Plaza et nos équipes design, pour tenir le calendrier ambitieux que nous nous étions fixés. »

La conception et la commercialisation par Miliboo de meubles sous une marque commune « Miliboo & Stéphane Plaza » s'inscrit dans le cadre du contrat commercial signé en mars dernier entre Miliboo et Stéphane Plaza, devenu depuis ambassadeur de la marque. Guillaume Lachenal, fondateur de Miliboo, et l'animateur vedette du Groupe M6, annonçaient alors un projet commun inédit associant l'expertise de la marque en mobilier design et la connaissance « terrain » de Stéphane Plaza pour proposer des pièces de mobilier correspondant à de vrais projets et aspirations de vies des clients.

Dans cette collaboration, Stéphane Plaza est également devenu l'ambassadeur de Miliboo notamment dans les campagnes publicitaires de la marque diffusées sur les chaînes et les radios du Groupe M6. Ces campagnes lancées depuis l'été dernier, sont couronnées de succès. La notoriété de Miliboo s'est considérablement renforcée à travers cette exposition médiatique de grande ampleur, venant ainsi nourrir la croissance des ventes en ligne et en boutiques.



40 nouvelles références, au design plus audacieux

Alors que la première collection « Les Essentiels » était centrée en grande partie sur le salon et la salle à manger, le second opus s'est enrichi de nouveautés avec notamment des pièces pour meubler la chambre.

« Les Essentiels 2 » comportent une quarantaine de références, dont l'identité se veut plus affirmée. Le côté pratique et la notion de confort ont été renforcés, et plus de 50% des pièces de la gamme sont désormais proposées « prémontées », améliorant ainsi qualité, confort et praticité.



Des pièces « made in France »

La plupart des pièces de cette seconde édition ont été créées dans les bureaux des designers à Annecy puis fabriquées en Chine, Inde, Indonésie et en Europe chez les partenaires historiques de Miliboo.

Mais la marque savoyarde a souhaité aussi renouer avec des fabricants français. Le « made in France » est une demande forte de la part des clients, sensibles aux problématiques sociétales et environnementales, mais aussi une volonté de la part de Miliboo, de la direction à l'ensemble des équipes soucieuses des enjeux sociétaux actuels.

Dans leurs « Essentiels 2 », Miliboo & Stéphane Plaza ont ainsi intégré des premières références « made in France » dont l'une des pièces phares, le canapé « Beaubourg », décliné en différents coloris et tailles, et une version convertible.



Les « Essentiels 2 » de « Miliboo & Stéphane Plaza » sont disponibles pour le public sur le site www.miliboo.com et dans les concepts stores Miliboo de Lyon et Paris.







Prochain rendez-vous :

Jeudi 9 janvier 2019 (après bourse) : Résultats du 1er semestre 2019-20







À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés. La société a réalisé près de 23 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2018-19 (clôture au 30 avril 2019), en hausse de plus de 24% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (84% du chiffre d'affaires) et en Europe (16% du chiffre d'affaires).

Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr





