MILIBOO : MILIBOO ET M6 SE REENGAGENT DANS UN PARTENARIAT GAGNANT - GAGNANT POUR 2 ANS

Un budget publicitaire de 2,5 M€ à investir sur la puissance des audiences de Groupe M6, véritable « booster » de croissance

Chavanod, le 1er juillet 2020 - Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 - Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement et le Groupe M6 annoncent la poursuite pour 2 années supplémentaires du partenariat de type « media for equity ».

La première année du partenariat a répondu parfaitement aux objectifs et a confirmé le « cocktail gagnant » entre l'attractivité de l'offre produits de Miliboo en ameublement de la maison et la puissance du Groupe M6 en termes d'exposition publicitaire auprès de clients potentiels.

Portées par deux animateurs stars du Groupe M6, Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux, devenus ambassadeurs de la marque en 2019, les campagnes publicitaires, ont été de véritables succès. Elles ont permis d'accroître fortement la notoriété et l'image de Miliboo auprès du grand public et d'accélérer la croissance.

Le nombre de visiteurs uniques sur le site Internet France a bondi de +49% depuis le lancement de la première campagne en juillet 2019 (5,8 millions de visiteurs uniques entre juillet 2019 et avril 2020). Cette hausse de la fréquentation a contribué à la forte hausse du chiffre d'affaires 2019-2020 de +33,3% en France.

Tous les critères de performances ayant été atteints pour le renouvellement du partenariat, Miliboo et le Groupe M6 poursuivent naturellement leur collaboration pour 2 années supplémentaires avec toujours de fortes ambitions de croissance. Ce réengagement démontre le succès de ce partenariat et traduit la volonté de Miliboo de continuer à gagner des parts de marché.

Miliboo disposera ainsi, à partir du mois de juillet 2020, d'une nouvelle enveloppe de 2,5 M€ de budget publicitaire (vs 1,25 M€ lors de la première année du partenariat) à répartir sur les chaînes TV (M6, W9, 6ter, Paris Première, Teva), les radios (RTL, RTL2, Fun Radio) et les actifs digitaux (6Play, déco.fr, Golden Network...) du Groupe M6 en France, sur les 2 prochaines années.

Miliboo s'appuie sur un dispositif puissant et pertinent pour poursuivre son développement dynamique et conforter sa place parmi les acteurs de référence de l'ameublement de la maison.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, commente : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration fructueuse avec le Groupe M6 avec lequel nous avons établi une véritable relation de confiance. Grâce à ce partenariat, nous avons incontestablement franchi un cap majeur en termes de notoriété et d'image. Nos objectifs ont été atteints et nos ambitions de croissance sont intactes pour les 2 prochaines années du partenariat. Miliboo dispose aujourd'hui de tous les atouts et du carburant pour ancrer durablement son développement créateur de valeur dans les prochaines années. »

Henri de Fontaines, Directeur de la Stratégie du Groupe M6, commente : « Miliboo, cette success story française engagée dans une belle dynamique de croissance, nous a séduit par son positionnement, sa stratégie et son potentiel. Les résultats engrangés en première année nous confortent dans notre choix gagnant. Le Groupe M6 est ainsi fier d'accompagner le développement de Miliboo et d'engager sa puissance publicitaire pour deux années supplémentaires. Cet investissement entre parfaitement dans notre stratégie qui vise à investir dans des sociétés à fort potentiel ayant des valeurs proches de notre ADN »

Modalités du partenariat « Media for equity »

Selon le même principe que la première année du partenariat, M6 interactions, filiale du Groupe M6 recevra, en contrepartie de la mise à disposition des espaces publicitaires, des obligations convertibles en actions ordinaires Miliboo, nommées OCA 2, qui seront émises, en juillet 2020, en délégation de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire de Miliboo du 2 mai 2019.

L'emprunt obligataire de M6 Interactions sera ainsi porté à 3,75 M€, composé de :

125 000 OCA (tranche 1, OCA1) d'un nominal de 10 €, émises au titre de la première année de la convention publicitaire ;

(tranche 1, OCA1) d'un nominal de 10 €, émises au titre de la première année de la convention publicitaire ; 250 000 OCA (tranche 2, OCA2) d'un nominal de 10 €, émises au titre de la convention publicitaires pour les deux années à venir.

Les obligations portent un intérêt annuel fixe de 1,5%, capitalisé annuellement et qui sera payé in fine en numéraire ou, le cas échéant, par voie de compensation, en cas de conversion des OCA.

À l'échéance du partenariat à l'été 2022, l'intégralité des OCA 1 et 2 détenues par M6 Interactions pourront être converties en actions ordinaires nouvelles Miliboo, lui permettant d'accéder à 21,4% de son capital. M6 Interactions pourra également opter pour un remboursement en numéraire des OCA souscrites.

Toutes les informations détaillées de l'émission d'OCA sont disponibles sur le site Miliboo dans le communiqué de presse publié le 17 avril 2019.

Prochain rendez-vous :

9 juillet 2020 (après bourse) : Résultats annuels 2019-20

À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés. La société a réalisé près de 30 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (85% du chiffre d'affaires) et en Europe (15% du chiffre d'affaires).

Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr

CONTACTS

Miliboo - Communication & RP

Florence CALBA - Directrice de la communication Tél. 06 60 24 28 61

f.calba@miliboo.com



ACTUS finance & communication

Thomas SEGOUIN - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 75

investisseurs@miliboo.com











ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr