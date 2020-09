MILIBOO : LANCEMENT COMMERCIAL DU 1ER CANAPÉ CONNECTÉ AU MONDE EN AVANT-PREMIÈRE CHEZ FNAC ET DARTY

Chavanod, le 24 septembre 2020 - Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 - Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, confirme son positionnement innovant et avant-gardiste en annonçant le lancement commercial de son canapé connecté made in France.

Depuis sa création en 2007, Miliboo place l'innovation au cœur même de sa stratégie et de son offre. Pour répondre à l'évolution permanente du secteur de l'habitat et des nouveaux usages dans un environnement toujours plus digital, Miliboo a développé depuis 2017 une gamme de mobilier connecté, conçue et designée en interne, au sein de sa filiale Miliboo Connected® dédiée au Smart Home.

Le dernier né de la gamme, le canapé connecté - smart sofa - a remporté le prix de l'innovation dans la catégorie Smart Home au CES 2019 et a généré depuis de nombreuses marques d'intérêt. Les équipes du Groupe Fnac Darty tournées depuis toujours vers l'innovation et le digital, ont ainsi sélectionné l'an dernier le prototype au sein de l'édition 2019 de « l'appartement du futur » dans le cadre d'une expérience home cinéma 4D sensorielle.

Signature d'un partenariat commercial avec les enseignes Fnac et Darty

Après cette première collaboration réussie, Miliboo Connected® et Fnac Darty ont naturellement noué un accord de distribution autour du lancement du canapé connecté, conçu et fabriqué en France chez l'un des partenaires fabricants de Miliboo.

Dans le cadre de cet accord, les enseignes Fnac et Darty proposent désormais le canapé connecté en avant-première sur leur site e-commerce, via les rubriques « Mobilier » et « Objets connectés ». Les clients des deux enseignes pourront également retrouver dans un premier temps ce sofa innovant dans 6 magasins phares* de leur réseau de distribution et ainsi le tester en magasin, créant une attraction web to store.

Cette collaboration commerciale inédite permet à Miliboo de multiplier la visibilité web et physique de la marque sur l'ensemble du territoire et de bénéficier d'une force de frappe commerciale majeure. Le canapé connecté est également disponible sur miliboo.com.

L'association du meilleur de la Tech au confort et au design du made in France

Imaginé par Guillaume Lachenal, le fondateur de Miliboo, et développé par une équipe interne d'ingénieurs, le canapé connecté est pensé comme un home cinéma 4D. Il fait vivre pour la première fois une expérience sensorielle totalement immersive aux usagers, grâce notamment à un système de vibration interactif de l'assise, un système son embarqué et un éclairage LED. Le smart sofa intègre les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon et grâce à l'application Miliboo Connected®, accessible en libre téléchargement, l'utilisateur peut également piloter l'intégralité de sa maison.

Un chargeur à induction sans fil Qi est intégré dans l'accoudoir du canapé et permet à l'utilisateur de charger son smartphone sans bouger.

« Nous sommes fiers de pouvoir proposer notre canapé connecté au plus grand nombre, grâce à un partenariat avec Fnac Darty. Le succès remporté au CES 2019 de las Vegas et la confiance immédiate que nous a accordée Fnac Darty, nous encourage à poursuivre dans cette voie. Notre ambition est de répondre à de nouveaux usages, exigences et besoins, de simplifier le quotidien des utilisateurs, et de faire de la maison connectée une réalité accessible à tous. Nous sommes d'autant plus satisfaits qu'il est conçu et fabriqué en France » déclare Guillaume Lachenal, fondateur et CEO de Miliboo.

Prochains rendez-vous :

15 octobre 2020 : Assemblée Générale Mixte des Actionnaires

26 novembre 2020 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-21



À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient environ soixante-dix salariés. La société a réalisé 29.9 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Contacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr



*Paris Saint-Lazare, Paris Ternes, La Défense, Parly2, Bordeaux et Nice