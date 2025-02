Miliboo : la nette baisse de l'activité pèse sur les résultats semestriels

(AOF) - Miliboo a enregistré au premier semestre a résultat net de 0,1 million d’euros contre 1,2 million d’euros, un an plus tôt. L’Ebitda est juste à l’équilibre contre 1,6 million d’euros au premier semestre de l’exercice 2023-2024. La marque digitale d’ameublement a été confrontée à une baisse de 12,7% de son chiffre d’affaires à 19,1 millions d’euros. " La baisse a été principalement concentrée sur les 4 premiers mois de l'exercice (mai à août), les mois de septembre et octobre étant plus proches du niveau de l'exercice précédent ", précise la marque digitale d'ameublement.

" Ce premier semestre démontre notre capacité de résistance dans un marché nettement moins porteur, en raison notamment de la crise immobilière dans le neuf en France. La baisse des volumes en France a été cependant atténuée par la meilleure orientation de nos ventes à l'international ", a commenté le PDG et le fondateur, Guillaume Lachenal.

Miliboo conserve au 30 octobre 2024 une trésorerie nette positive de 0,9 million d'euros, composée de 4,4 millions d'euros de trésorerie disponible et de 3,5 millions d'euros de dettes bancaires brutes.

S'agissant de ses perspectives, Miliboo "reste prudent face à une conjoncture incertaine mais anticipe néanmoins une amélioration de la tendance au second semestre avec un chiffre d'affaires plus proche de celui de l'exercice précédent". L'attention du groupe "reste toujours portée sur la bonne maitrise des coûts afin de délivrer un nouvel exercice bénéficiaire et conserver un bon niveau de trésorerie".

