MILIBOO : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Chavanod, le 5 mai 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), publie le nombre d'actions composant son capital et le nombre total de droits de vote (articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF) au 30 avril 2026.
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Date d'arrêté
des informations
|Nombre total d'actions composant le capital
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Nombre total
de droits de vote
|30/04/2026
|6 930 904
|Total théorique (ou brut) (1) des droits de vote : 10 940 684
|Total réel (ou net) (2) des droits de vote : 10 882 594
(1) Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention et d'autocontrôle).
Présence dans les statuts de MILIBOO d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.
A PROPOS DE MILIBOO
Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.
Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.
Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).
C ontacts
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ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 70
investisseurs@miliboo.com
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ACTUS finance & communication
Serena BONI - Relations presse
Tél. 04 72 18 04 92
sboni@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : lZyfYsWaZmbJyWxyachraWWXZm1hyGidaGHGl2luZp7KmZ1myGlqZpvLZnJplmZu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98118-2026.04-miliboo_cp_declaration-ddv_05_05_2026.pdf
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