 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MILIBOO : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
information fournie par Actusnews 07/01/2026 à 16:00

Chavanod, le 7 janvier 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), publie le nombre d'actions composant son capital et le nombre total de droits de vote (articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF) au 31 décembre 2025.

Date d'arrêté
des informations 		Nombre total d'actions composant le capital Nombre total
de droits de vote
31/12/2025 6 930 904 Total théorique (ou brut) (1) des droits de vote : 10 947 568
Total réel (ou net) (2) des droits de vote : 10 892 233

(1) Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention et d'autocontrôle).

Présence dans les statuts de MILIBOO d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

C ontacts

ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 70
investisseurs@miliboo.com 		ACTUS finance & communication
Serena BONI - Relations presse
Tél. 04 72 18 04 92
sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nXCfZJWXlWiYl3BxZZ1umWppaWhnlGKUa5bKxJRslpvIaXGUmGiSm53KZnJmnWht
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95837-2025.12-miliboo_cp_declaration-ddv_07_01_2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

MILIBOO
1,740 EUR Euronext Paris -5,95%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

  • La gerbe de fleurs, notamment du mimosa, que Nicolas Charrier, le fils de Brigitte Bardot, a fait déposer à l'église pour les obsèques de l'actrice, le 7 janvier 2026 à Saint-Tropez, dans le Var ( AFP / - )
    Saint-Tropez dit adieu à BB, qui repose face à la mer
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:15 

    Saint-Tropez a dit adieu mercredi à Brigitte Bardot, sex-symbol du cinéma mondial devenue passionaria de la cause animale, qui repose désormais au cimetière marin du petit port dont elle a fait la renommée, face à la Méditerranée, non loin de la maison de pêcheur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank