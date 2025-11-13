MILIBOO : Evolution de la Gouvernance

Chavanod, le 13 novembre 2025 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, annonce une évolution de sa Gouvernance.

Sur proposition de Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, le Conseil d'Administration, réuni en date du 13 novembre 2025, a nommé Nadège Léger en qualité de Directrice Générale Déléguée.

Nadège Léger a rejoint Miliboo il y a 16 ans, occupant notamment des postes de responsables commerciale et Directrice du service clients pendant 10 ans, avant d'être nommée Directrice des Opérations.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation stratégique de la direction générale, visant à permettre à Guillaume Lachenal de renforcer son engagement sur les enjeux stratégiques prioritaires du Groupe et la visibilité institutionnelle de Miliboo en France et à l'international. Nadège Léger prend corrélativement en charge l'ensemble du pilotage opérationnel du groupe et de toutes ses composantes, en qualité de Directrice Générale Déléguée en charge des opérations.

Ce renforcement de la direction générale ouvrira une plus grande agilité des décisions à l'échelle du Groupe et Guillaume Lachenal et Nadège Léger travailleront en étroite collaboration sur l'ensemble de leurs périmètres respectifs d'intervention.

Compte tenu de cette réorganisation de la direction générale le conseil d'administration a révisé la rémunération, fixe et variable, de Guillaume Lachenal, en cohérence avec l'évolution des missions et avec la culture d'entreprise fondée sur l'engagement collectif et la performance durable.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo commente « Cette nomination s'inscrit dans la continuité de notre développement et me permettra de prendre un recul nécessaire. J'ai une entière confiance en Nadège pour assurer avec succès les fonctions de Directrice Général Délégué. Son parcours, son engagement et sa parfaite connaissance de notre organisation sont la garantie d'une transition fluide et d'une dynamique renforcée. Je resterai naturellement aux côtés des équipes pour accompagner Nadège dans ses fonctions. »

Nadège Léger, Directrice Générale Déléguée en charge des opérations commente : « Je remercie le Conseil d'Administration pour sa confiance, ainsi que Guillaume Lachenal, pour cette nouvelle responsabilité au sein d'un Groupe auquel je suis attachée depuis 16 ans. Ma priorité sera de mettre toute mon expérience opérationnelle au service de l'ambition stratégique du Groupe, en assurant une synergie parfaite entre toutes nos composantes et soutenir notre croissance. »

Prochain rendez-vous :

11 décembre 2025 (après bourse) : Chiffre d'affaires semestriel 2025-2026

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

