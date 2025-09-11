Miliboo en croissance de 5,4% au premier trimestre

(AOF) - Miliboo, marque digitale d’ameublement, a publié son chiffre d’affaires non audité du premier trimestre de l’exercice 2025-2026 qui ressort à 9,78 millions d'euros, en croissance de 5,4%. L'activité en France atteint 8,19 millions d'euros, en progression de 4,6% sur la période du 1er mai au 31 juillet 2025. L'activité à l'international jouit d'une amélioration de 9,6% à 1,58 million d'euros.

"Tout en conservant une certaine prudence face aux incertitudes conjoncturelles, Miliboo entend confirmer au cours des prochains mois la redynamisation de son activité. L'attention reste en parallèle portée sur l'ensemble de ses charges afin de préserver les équilibres financiers", précise le groupe dans un communiqué.

