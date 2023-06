MILIBOO : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN HAUSSE DE 8%

Retour à la croissance et remontée de la marge brute sur le 4 ème trimestre

Chiffre d'affaires annuel de 42,3 M€

Chavanod, le 1 er juin 2023 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires annuel (1 er mai 2022 au 30 avril 2023) et de son 4 ème trimestre (1 er février au 30 avril 2023).

(EN K€) 2021-22 2022-23 % Variation 9 mois Chiffre d'affaires 29 903 32 344 +8,2% Dont France 25 828 27 839 +7,8% Dont International 4 075 4 505 +10,6% 4 ème trimestre Chiffre d'affaires 9 288 9 987 +7,5% Dont France 7 955 8 615 +8,3% Dont International 1 333 1 372 +3,0% 12 mois Chiffre d'affaires 39 191 42 331 +8,0% Dont France 33 783 36 454 +7,9% Dont International 5 408 5 877 +8,7%

Chiffres non audités

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, commente : « Nous clôturons l'exercice 2022-2023 avec un 4 ème trimestre solide dans un environnement toujours difficile pour la consommation des ménages. La croissance sur la fin de l'exercice est plus qualitative car elle provient de nos propres canaux de distribution (site Internet Miliboo et boutiques), avec un recours moins important aux places de marché tierces. De plus, elle s'accompagne de la remontée de notre marge brute qui évolue de nouveau à des niveaux normatifs après la dégradation conjoncturelle observée au 1 er semestre. En ce début de nouvel exercice nos équipes restent mobilisées pour assurer à Miliboo une trajectoire de croissance rentable. »

DYNAMIQUE SOLIDE AU QUATRIEME TRIMESTRE

Malgré un contexte économique toujours pesant sur le budget des ménages, Miliboo réalise une performance solide sur le 4 ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 10,0 M€ en croissance de +7,5%.

Sur le trimestre, la France (86% du chiffre d'affaires) réalise un chiffre d'affaires de 8,6 M€ en hausse de 8,3%. La progression provient essentiellement des ventes sur le site Internet.

Les ventes hors de France atteignent 1,4 M€ en hausse de +3,0% avec une progression des ventes notamment en Italie et en Allemagne.

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN HAUSSE

Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 42,3 M€, en croissance de +8,0% . La croissance du chiffre d'affaires provient principalement des ventes réalisées sur le site Internet Miliboo, mais on note également une belle progression des ventes en boutiques. Le Groupe conforte ainsi la pertinence de son modèle phygital, et le changement de dimension opéré sur les 3 dernières années avec une évolution homogène entre la France et l'International sur l'ensemble de l'exercice.

Principal objectif du Groupe, le taux de marge brute a continué de se redresser au 4 ème trimestre. Cette progression permettra ainsi une amélioration de la rentabilité opérationnelle au second semestre.

Perspectives pour l'exercice 2023-24

En ce début d'exercice dans un contexte de consommation toujours morose, Miliboo, fort de sa notoriété grandissante et du maintien d'un taux élevé de disponibilité de ses best sellers, ambitionne de continuer à gagner des parts de marché.

Les équipes restent mobilisées sur la gestion des charges et sur le pilotage au quotidien de la marge brute dans un contexte exigeant et concurrentiel, afin d'assurer une trajectoire de croissance rentable.

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 42,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022-23 (clôture au 30 avril 2023). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

