MILIBOO : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2024-2025 : 39,0 M EUR

Recul sensible en France après le record d'activité 2023-2024

Croissance annuelle à deux chiffres en Europe

EBITDA annuel attendu autour de l'équilibre

Chavanod, le 5 juin 2025 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 4 ème trimestre (période du 1 er février 2025 au 30 avril 2025) et de l'ensemble de l'exercice 2024-25 (1 er mai 2024 au 30 avril 2025).

(EN K€) 2023-24 2024-25 % Variation 4 ème trimestre Chiffre d'affaires 10 088 8 950 -11,3% Dont France 8 525 7 371 -13,5% Dont International 1 563 1 579 +1,0% 12 mois Chiffre d'affaires 43 319 38 972 -10,0% Dont France 37 244 32 280 -13,3% Dont International 6 075 6 692 +10,2%

Chiffres non audités

Guillaume Lachenal, Président-directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Le 4 ème trimestre s'est inscrit globalement dans la continuité des 9 premiers mois de l'année, avec un recul toujours marqué en France dans un contexte économique toujours difficile notamment pour l'immobilier neuf. Les ventes à l'international sont mieux orientées et restent en croissance même si la base de comparaison était plus élevée sur le dernier trimestre.

Dans ce contexte, nous nous sommes attachés à limiter l'impact sur notre rentabilité opérationnelle en maintenant un taux de marge brute élevé et une gestion rigoureuse de nos charges. Notre EBITDA annuel devrait ainsi se situer comme au premier semestre autour de l'équilibre. Notre situation financière reste très saine avec un niveau de trésorerie toujours excédentaire.

Sur l'exercice 2025-2026, nous restons pour l'instant prudents face à la dynamique molle de marché et nous restons focalisés sur le pilotage rigoureux de nos indicateurs. »

Un quatrième trimestre dans la lignée des 9 premiers mois

Miliboo réalise un chiffre d'affaires de 8,9 M€ au 4 ème trimestre 2024-25 , en recul de -11,3% par rapport au 4 ème trimestre 2023-24. L'amélioration de la tendance entrevue au 3 ème trimestre grâce aux périodes événementielles (black Friday/soldes) ne s'est pas confirmée au 4 ème trimestre. La baisse sur la période provient à la fois d'un effet volume et d'un effet prix lié à la baisse du panier moyen.

L'activité en France (82% du chiffre d'affaires) est la plus impactée avec un chiffre d'affaires de 7,4 M€ en baisse de -13,5%. L'évolution est similaire dans les différents canaux de distribution reflétant la morosité générale du marché domestique.

Portées par l'Allemagne et l'Espagne, les ventes hors de France sont restées solides sur la période avec une progression à +1,0% face à une base de comparaison plus élevée.

Chiffre d'affaires annuel de 39 M€

Miliboo clôture l'exercice 2024-2025 avec un chiffre d'affaires annuel de 39,0M€ en baisse de -10,0%, à comparer au niveau record d'activité enregistré en 2023-2024.

Cette évolution s'explique principalement par un effet volume conjoncturel (-7,7%), l'effet prix étant limité à -2,5% sur l'ensemble de l'exercice. La France contribue pour 32,3 M€ (-13,5%) et l'International pour 6,7 M€ (+10,2%).

Principale priorité, le taux de marge brute est resté tout au long de l'exercice à un niveau élevé. Grâce au pilotage actif de cet indicateur et à la bonne maîtrise des charges, l'EBITDA devrait être autour de l'équilibre comme au premier semestre.

Perspectives

Le marché de l'ameublement reste sensible à la conjoncture économique et à la dynamique du secteur immobilier toujours incertaine. La base de comparaison sera néanmoins plus favorable et Miliboo continue d'optimiser son offre pour répondre aux attentes du marché tout en poursuivant sa rigueur de gestion.

Prochain rendez-vous : 31 juillet 2025 (après bourse) : Résultats annuels 2024-25

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

