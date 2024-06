MILIBOO : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2023-2024 SOLIDE EN CROISSANCE DE +2%

Activité au 4 ème trimestre en légère croissance de +1%, tirée par l'international

Record de chiffre d'affaires annuel à 43,3 M€ (+2%) malgré une conjoncture moins porteuse

Confirmation de la progression attendue des résultats

Chavanod, le 5 juin 2024 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 4 ème trimestre (période du 1 er février 2024 au 30 avril 2024) et de l'ensemble de l'exercice 2023-24 (1 er mai 2023 au 30 avril 2024).

(EN K€) 2022-23 2023-24 % Variation 4 ème trimestre Chiffre d'affaires 9 987 10 088 +1,0% Dont France 8 615 8 525 -1,0% Dont International 1 372 1 563 +13,9% 12 mois Chiffre d'affaires 42 330 43 319 +2,3% Dont France 36 454 37 244 +2,2% Dont International 5 877 6 075 +3,4%

Chiffres non audités

Guillaume Lachenal, Président-directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Le 4 ème trimestre s'est inscrit globalement dans la continuité des 9 premiers mois de l'année, avec une bonne performance à l'international sur la période.

Nous clôturons l'exercice 2023-2024 avec une croissance de +2,3%, nettement meilleure que celle du marché de l'ameublement en France qui affiche un recul de -4% sur un an [1] en raison notamment du fort ralentissement de la construction neuve.

Nous confirmons ainsi notre place parmi les acteurs les plus dynamiques et les plus solides de notre secteur, en capitalisant sur le succès de notre stratégie phygitale, alliant e-commerce et ventes en magasins. Cette dynamique s'accompagnera comme annoncé d'une forte progression des résultats sur l'exercice dans la lignée du premier semestre. »

UN QUATRIÈME TRIMESTRE EN CROISSANCE DE +1%

Miliboo réalise un chiffre d'affaires de 10,1 M€ au 4 ème trimestre 2023-24 , en hausse de +1,0% par rapport au 4 ème trimestre 2022-23. La hausse des volumes sur les différents canaux de ventes (+5,8%) compense la baisse du prix moyen, liée essentiellement au mix produit sur ce trimestre.

Sur la période , l'international a tiré la croissance avec une progression de +13,9% à 1,6 M€ , homogène dans les pays principaux (Allemagne, Espagne et Italie). Elle reflète la hausse progressive de la notoriété du Groupe et une présence accrue sur les « market place ».

La France réalise un chiffre d'affaires de 8,5 M€, très proche de celui réalisé sur la même période de l'exercice précédent et mieux orienté que le marché (-5,8% sur le T1 2024 sur le secteur) [2] .

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL SUPÉRIEUR À 43 M€

Le chiffre d'affaires annuel ressort à 43,3 M€ en hausse de +2,3%, soit le niveau d'activité le plus élevé réalisé depuis la création de Miliboo. Sur l'ensemble de l'exercice, la hausse du panier moyen compense la baisse des volumes, finalement limitée à -3,9% après la bonne évolution du 4 ème trimestre.

La France contribue pour 37,2 M€ (+2,2% vs 2022-23) grâce à la hausse des ventes réalisées sur les canaux en propre (site Internet / boutiques). Miliboo continue de nettement surperformer un marché conjoncturellement moins porteur (-4% sur un an glissant2).

L'international a finalement clôturé l'exercice avec un chiffre d'affaires en croissance de +3,4%, grâce à la bonne dynamique enregistrée au second semestre.

Le taux de marge brute, indicateur clé pour le Groupe, est resté nettement au-dessus de celui de l'exercice précédent, permettant de confirmer la forte amélioration de la rentabilité opérationnelle attendue sur l'exercice .

PERSPECTIVES

Dans un marché de l'ameublement toujours orienté à la baisse en ce début d'exercice, Miliboo vise à continuer de gagner des parts de marché . Toutefois, l'entreprise et ses équipes restent mobilisées pour limiter l'impact de la forte hausse actuelle du fret maritime sur sa marge brute.

Prochain rendez-vous :

31 juillet 2024 (après bourse) : Résultats annuels 2023-24

[1] Source IPEA (Institut de prospective et d'études de l'ameublement) – période fin mars 2024 à fin mars 2023 – note trimestrielle avril 2024

[2] Source IPEA (Institut de prospective et d'études de l'ameublement) – note trimestrielle avril 2024

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 43,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023-24 (clôture au 30 avril 2024). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Contacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr