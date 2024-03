MILIBOO : BONNE DYNAMIQUE D'ACTIVITÉ AU 3ÈME TRIMESTRE 23/24 : +5%

Poursuite de la croissance au 3 ème trimestre portée par les volumes

Nouveau record pour un chiffre d'affaires 9 mois à 33,2 M€

Confirmation de la trajectoire de croissance rentable

Chavanod, le 13 mars 2024 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 3 ème trimestre (période du 1 er novembre 2023 au 31 janvier 2024) et des 9 premiers mois de l'exercice 2023-24.

(EN K€) 2022-23 2023-24 % Variation 3 ème trimestre Chiffre d'affaires 10 985 11 499 +4,7% Dont France 9 543 9 928 +4,0% Dont International 1 442 1 571 +8,9% 9 mois Chiffre d'affaires 32 344 33 231 +2,7% Dont France 27 839 28 719 +3,2% Dont International 4 505 4 512 +0,2%

Chiffres non audités

Guillaume Lachenal, Président-directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous avons poursuivi notre bonne dynamique au 3 ème trimestre. Nous continuons de gagner des parts de marché dans un marché atone, grâce au succès de notre stratégie phygitale, alliant e-commerce et ventes en magasins, qui nous permet de répondre pleinement aux attentes de nos clients.

Cette performance conforte nos ambitions de croissance rentable d'autant plus que notre taux de marge brute reste toujours nettement supérieur à celui constaté sur l'exercice 2022-23. »

UN TROISIÈME TRIMESTRE EN CROISSANCE DE PRÈS DE 5%

Miliboo réalise un chiffre d'affaires solide de 11,5 M€ au 3 ème trimestre 2023-24 , en hausse de +4,7% par rapport au 3 ème trimestre 2022-23. Cette performance s'appuie sur une hausse des volumes vendus (+7%) tandis que le panier moyen baisse légèrement en raison du mix produit.

Sur la période, la France enregistre une croissance de +4,0% à 9,9 M€, soutenue par des ventes toujours bien orientées sur le site Internet Miliboo et une bonne activité dans les boutiques. L'international renoue avec la croissance sur ce trimestre avec une progression de +8,9% à 1,6 M€, avec des niveaux d'activités similaire en Allemagne, Espagne et Italie .

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS RECORD

Cette bonne dynamique porte le chiffre d'affaires 9 mois à 33,2 M€, soit une progression de +2,7% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent . La hausse du panier moyen compense largement la baisse des volumes, désormais limitée à -6% après la bonne évolution du 3 ème trimestre.

La croissance provient de la France (+3,2% vs 9 mois 2022-23) qui contribue pour 28,7 M€, grâce à la hausse des ventes réalisées sur les canaux en propre (site Internet / boutiques). Miliboo continue ainsi de surperformer le marché du meuble qui affiche une baisse en valeur de -2,5% en France en 2023 [1] .

L'international a rattrapé son retard au 3 ème trimestre et affiche désormais un chiffre d'affaires stable sur 9 mois à 4,5 M€.

Le taux de marge brute, indicateur clé pour le Groupe, continue de s'inscrire à un niveau élevé nettement au-dessus de celui constaté sur l'exercice précédent

PERSPECTIVES

Miliboo vise à poursuivre sa trajectoire de croissance rentable, tout en continuant de rester attentif aux perturbations potentielles sur les approvisionnements, pour l'instant toujours très modérées, liées au contexte géopolitique international.

A propos de Miliboo

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 42,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022-23 (clôture au 30 avril 2023). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

[1] chiffres IPEA, sources Ameublement français