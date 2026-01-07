MILIBOO : Bilan semestriel de liquidité au 31 décembre 2025

Chavanod, le 07 janvier 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 337 titres MILIBOO,

33 632,81 euros.

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats 12 704 titres 19 708.81 € 182 transactions Ventes 17 133 titres 27 564.73 € 197 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

31 766 titres MILIBOO,

25 776.89 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

43 608 titres MILIBOO,

32 937,02 euros

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

Contacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

ANNEXES

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 182 12 704 19 708,81 TOTAL 197 17 133 27 564,73 01/07/2025 1 60 72 01/07/2025 1 150 184,5 02/07/2025 2 151 176,7 02/07/2025 1 1 1,2 03/07/2025 1 1 1,16 03/07/2025 2 201 239,17 07/07/2025 5 640 748,8 04/07/2025 1 1 1,15 08/07/2025 2 450 540 07/07/2025 1 150 180 09/07/2025 1 1 1,2 08/07/2025 1 150 184,5 10/07/2025 3 241 285,63 09/07/2025 1 1 1,2 11/07/2025 1 80 93,6 10/07/2025 1 1 1,23 14/07/2025 1 27 30,78 14/07/2025 1 15 18,38 15/07/2025 2 121 140,4 15/07/2025 6 691 887,73 16/07/2025 1 1 1,34 16/07/2025 1 1 1,34 17/07/2025 4 361 465,76 17/07/2025 1 1 1,35 18/07/2025 1 1 1,24 18/07/2025 10 1351 1862,76 21/07/2025 3 268 415,48 21/07/2025 5 750 1189,5 22/07/2025 4 480 722,4 23/07/2025 1 1 1,46 23/07/2025 3 241 341,06 25/07/2025 1 150 204 24/07/2025 2 254 340,36 28/07/2025 3 311 442,27 29/07/2025 1 150 216 01/08/2025 1 1 1,44 31/07/2025 1 1 1,4 04/08/2025 2 300 461,94 01/08/2025 2 300 399,75 05/08/2025 2 300 444 04/08/2025 1 10 14 06/08/2025 1 10 14,7 08/08/2025 3 450 727,52 07/08/2025 5 750 1197 11/08/2025 1 23 37,95 08/08/2025 2 300 517,5 12/08/2025 1 95 181,9 11/08/2025 5 616 1108,74 13/08/2025 2 286 553,9 12/08/2025 3 450 868,5 14/08/2025 1 150 282 13/08/2025 2 300 594 15/08/2025 1 150 285 14/08/2025 1 150 288 18/08/2025 2 121 231,13 15/08/2025 1 141 273,54 19/08/2025 1 1 1,89 18/08/2025 1 1 1,94 20/08/2025 3 280 549,19 19/08/2025 6 809 1594,7 21/08/2025 3 250 484,2 27/08/2025 1 1 1,83 22/08/2025 1 5 9,48 28/08/2025 2 112 204,93 25/08/2025 2 160 298,61 29/08/2025 1 1 1,75 26/08/2025 1 13 23,79 03/09/2025 1 1 1,73 27/08/2025 1 1 1,83 04/09/2025 5 750 1248 28/08/2025 2 121 214,19 08/09/2025 1 1 1,67 29/08/2025 4 334 565,33 09/09/2025 2 300 480 01/09/2025 1 10 17,55 10/09/2025 1 100 159 02/09/2025 2 60 104,05 11/09/2025 2 170 276 03/09/2025 4 361 598,14 12/09/2025 6 900 1597,5 05/09/2025 4 370 629,56 16/09/2025 8 1073 1784,08 08/09/2025 3 241 391,67 17/09/2025 2 151 259,69 12/09/2025 7 840 1398,01 18/09/2025 1 1 1,73 15/09/2025 2 170 271,8 19/09/2025 1 1 1,73 17/09/2025 1 1 1,69 22/09/2025 1 1 1,73 18/09/2025 1 1 1,73 23/09/2025 2 200 347,5 19/09/2025 1 1 1,73 25/09/2025 2 175 284,62 22/09/2025 1 1 1,73 26/09/2025 2 6 9,76 23/09/2025 2 135 229,65 29/09/2025 1 1 1,63 24/09/2025 5 490 826,39 30/09/2025 2 31 50,51 26/09/2025 1 1 1,61 01/10/2025 1 1 1,63 29/09/2025 1 1 1,63 02/10/2025 2 12 19,54 30/09/2025 1 1 1,61 03/10/2025 2 151 250,63 01/10/2025 1 1 1,63 10/10/2025 1 1 1,62 02/10/2025 1 1 1,61 15/10/2025 1 1 1,6 03/10/2025 1 1 1,63 16/10/2025 2 151 243,08 06/10/2025 1 30 49,8 17/10/2025 1 1 1,64 07/10/2025 1 1 1,65 20/10/2025 1 1 1,64 08/10/2025 1 1 1,65 21/10/2025 2 151 246,11 09/10/2025 2 151 244,65 22/10/2025 1 1 1,61 10/10/2025 1 1 1,62 23/10/2025 5 601 988,58 13/10/2025 2 170 275,2 24/10/2025 2 4 6,8 15/10/2025 1 1 1,6 27/10/2025 1 1 1,7 16/10/2025 1 1 1,58 28/10/2025 1 1 1,67 17/10/2025 1 1 1,64 29/10/2025 1 1 1,63 20/10/2025 2 49 78,91 30/10/2025 1 1 1,63 21/10/2025 2 36 57,96 31/10/2025 1 1 1,65 22/10/2025 2 121 191,2 03/11/2025 1 150 240 24/10/2025 1 1 1,7 04/11/2025 1 1 1,6 27/10/2025 2 44 73,51 05/11/2025 1 1 1,57 28/10/2025 2 121 198,46 06/11/2025 1 1 1,57 29/10/2025 1 1 1,63 07/11/2025 1 1 1,57 30/10/2025 1 1 1,63 10/11/2025 2 71 113,57 31/10/2025 2 121 194,85 11/11/2025 1 25 39 04/11/2025 2 26 40,85 12/11/2025 1 50 78 05/11/2025 1 1 1,57 13/11/2025 1 50 78 06/11/2025 1 1 1,57 14/11/2025 1 15 23,4 07/11/2025 1 1 1,57 17/11/2025 1 12 17,88 10/11/2025 1 1 1,57 18/11/2025 1 250 362,5 14/11/2025 4 444 662,76 19/11/2025 1 1 1,45 17/11/2025 1 120 174 20/11/2025 1 10 14,5 01/12/2025 1 5 7,55 21/11/2025 1 1 1,45 02/12/2025 1 1 1,51 24/11/2025 1 50 72,5 03/12/2025 3 241 353,11 25/11/2025 1 100 144,5 04/12/2025 1 120 177,6 26/11/2025 1 50 72,25 05/12/2025 1 1 1,47 28/11/2025 3 250 370,85 08/12/2025 1 8 11,6 02/12/2025 1 1 1,51 10/12/2025 2 131 189,98 03/12/2025 1 1 1,51 11/12/2025 2 132 191,85 04/12/2025 6 665 1011,13 12/12/2025 6 651 1015,63 05/12/2025 1 1 1,47 15/12/2025 3 261 400,69 08/12/2025 1 120 177,6 16/12/2025 2 131 195,22 09/12/2025 1 20 29,6 17/12/2025 3 261 413,71 10/12/2025 1 1 1,48 18/12/2025 3 141 214,04 11/12/2025 8 1060 1737,76 19/12/2025 1 1 1,57 12/12/2025 1 1 1,65 22/12/2025 1 10 15,8 16/12/2025 4 391 629,43 23/12/2025 2 117 185,16 17/12/2025 1 1 1,6 31/12/2025 1 80 128,8 18/12/2025 3 211 327,35 19/12/2025 1 1 1,57 22/12/2025 1 118 189,98 23/12/2025 1 140 232,4 24/12/2025 1 50 79 29/12/2025 1 1 1,64 30/12/2025 1 150 246