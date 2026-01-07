MILIBOO : Bilan semestriel de liquidité au 31 décembre 2025

Chavanod, le 07 janvier 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 27 337 titres MILIBOO,
- 33 632,81 euros.
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Achats
|12 704 titres
|19 708.81 €
|182 transactions
|Ventes
|17 133 titres
|27 564.73 €
|197 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 31 766 titres MILIBOO,
- 25 776.89 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 43 608 titres MILIBOO,
- 32 937,02 euros
A PROPOS DE MILIBOO
Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.
Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.
Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).
Contacts
|
ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 70
investisseurs@miliboo.com
|
ACTUS finance & communication
Serena BONI - Relations presse
Tél. 04 72 18 04 92
sboni@actus.fr
ANNEXES
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|182
|12 704
|19 708,81
|TOTAL
|197
|17 133
|27 564,73
|01/07/2025
|1
|60
|72
|01/07/2025
|1
|150
|184,5
|02/07/2025
|2
|151
|176,7
|02/07/2025
|1
|1
|1,2
|03/07/2025
|1
|1
|1,16
|03/07/2025
|2
|201
|239,17
|07/07/2025
|5
|640
|748,8
|04/07/2025
|1
|1
|1,15
|08/07/2025
|2
|450
|540
|07/07/2025
|1
|150
|180
|09/07/2025
|1
|1
|1,2
|08/07/2025
|1
|150
|184,5
|10/07/2025
|3
|241
|285,63
|09/07/2025
|1
|1
|1,2
|11/07/2025
|1
|80
|93,6
|10/07/2025
|1
|1
|1,23
|14/07/2025
|1
|27
|30,78
|14/07/2025
|1
|15
|18,38
|15/07/2025
|2
|121
|140,4
|15/07/2025
|6
|691
|887,73
|16/07/2025
|1
|1
|1,34
|16/07/2025
|1
|1
|1,34
|17/07/2025
|4
|361
|465,76
|17/07/2025
|1
|1
|1,35
|18/07/2025
|1
|1
|1,24
|18/07/2025
|10
|1351
|1862,76
|21/07/2025
|3
|268
|415,48
|21/07/2025
|5
|750
|1189,5
|22/07/2025
|4
|480
|722,4
|23/07/2025
|1
|1
|1,46
|23/07/2025
|3
|241
|341,06
|25/07/2025
|1
|150
|204
|24/07/2025
|2
|254
|340,36
|28/07/2025
|3
|311
|442,27
|29/07/2025
|1
|150
|216
|01/08/2025
|1
|1
|1,44
|31/07/2025
|1
|1
|1,4
|04/08/2025
|2
|300
|461,94
|01/08/2025
|2
|300
|399,75
|05/08/2025
|2
|300
|444
|04/08/2025
|1
|10
|14
|06/08/2025
|1
|10
|14,7
|08/08/2025
|3
|450
|727,52
|07/08/2025
|5
|750
|1197
|11/08/2025
|1
|23
|37,95
|08/08/2025
|2
|300
|517,5
|12/08/2025
|1
|95
|181,9
|11/08/2025
|5
|616
|1108,74
|13/08/2025
|2
|286
|553,9
|12/08/2025
|3
|450
|868,5
|14/08/2025
|1
|150
|282
|13/08/2025
|2
|300
|594
|15/08/2025
|1
|150
|285
|14/08/2025
|1
|150
|288
|18/08/2025
|2
|121
|231,13
|15/08/2025
|1
|141
|273,54
|19/08/2025
|1
|1
|1,89
|18/08/2025
|1
|1
|1,94
|20/08/2025
|3
|280
|549,19
|19/08/2025
|6
|809
|1594,7
|21/08/2025
|3
|250
|484,2
|27/08/2025
|1
|1
|1,83
|22/08/2025
|1
|5
|9,48
|28/08/2025
|2
|112
|204,93
|25/08/2025
|2
|160
|298,61
|29/08/2025
|1
|1
|1,75
|26/08/2025
|1
|13
|23,79
|03/09/2025
|1
|1
|1,73
|27/08/2025
|1
|1
|1,83
|04/09/2025
|5
|750
|1248
|28/08/2025
|2
|121
|214,19
|08/09/2025
|1
|1
|1,67
|29/08/2025
|4
|334
|565,33
|09/09/2025
|2
|300
|480
|01/09/2025
|1
|10
|17,55
|10/09/2025
|1
|100
|159
|02/09/2025
|2
|60
|104,05
|11/09/2025
|2
|170
|276
|03/09/2025
|4
|361
|598,14
|12/09/2025
|6
|900
|1597,5
|05/09/2025
|4
|370
|629,56
|16/09/2025
|8
|1073
|1784,08
|08/09/2025
|3
|241
|391,67
|17/09/2025
|2
|151
|259,69
|12/09/2025
|7
|840
|1398,01
|18/09/2025
|1
|1
|1,73
|15/09/2025
|2
|170
|271,8
|19/09/2025
|1
|1
|1,73
|17/09/2025
|1
|1
|1,69
|22/09/2025
|1
|1
|1,73
|18/09/2025
|1
|1
|1,73
|23/09/2025
|2
|200
|347,5
|19/09/2025
|1
|1
|1,73
|25/09/2025
|2
|175
|284,62
|22/09/2025
|1
|1
|1,73
|26/09/2025
|2
|6
|9,76
|23/09/2025
|2
|135
|229,65
|29/09/2025
|1
|1
|1,63
|24/09/2025
|5
|490
|826,39
|30/09/2025
|2
|31
|50,51
|26/09/2025
|1
|1
|1,61
|01/10/2025
|1
|1
|1,63
|29/09/2025
|1
|1
|1,63
|02/10/2025
|2
|12
|19,54
|30/09/2025
|1
|1
|1,61
|03/10/2025
|2
|151
|250,63
|01/10/2025
|1
|1
|1,63
|10/10/2025
|1
|1
|1,62
|02/10/2025
|1
|1
|1,61
|15/10/2025
|1
|1
|1,6
|03/10/2025
|1
|1
|1,63
|16/10/2025
|2
|151
|243,08
|06/10/2025
|1
|30
|49,8
|17/10/2025
|1
|1
|1,64
|07/10/2025
|1
|1
|1,65
|20/10/2025
|1
|1
|1,64
|08/10/2025
|1
|1
|1,65
|21/10/2025
|2
|151
|246,11
|09/10/2025
|2
|151
|244,65
|22/10/2025
|1
|1
|1,61
|10/10/2025
|1
|1
|1,62
|23/10/2025
|5
|601
|988,58
|13/10/2025
|2
|170
|275,2
|24/10/2025
|2
|4
|6,8
|15/10/2025
|1
|1
|1,6
|27/10/2025
|1
|1
|1,7
|16/10/2025
|1
|1
|1,58
|28/10/2025
|1
|1
|1,67
|17/10/2025
|1
|1
|1,64
|29/10/2025
|1
|1
|1,63
|20/10/2025
|2
|49
|78,91
|30/10/2025
|1
|1
|1,63
|21/10/2025
|2
|36
|57,96
|31/10/2025
|1
|1
|1,65
|22/10/2025
|2
|121
|191,2
|03/11/2025
|1
|150
|240
|24/10/2025
|1
|1
|1,7
|04/11/2025
|1
|1
|1,6
|27/10/2025
|2
|44
|73,51
|05/11/2025
|1
|1
|1,57
|28/10/2025
|2
|121
|198,46
|06/11/2025
|1
|1
|1,57
|29/10/2025
|1
|1
|1,63
|07/11/2025
|1
|1
|1,57
|30/10/2025
|1
|1
|1,63
|10/11/2025
|2
|71
|113,57
|31/10/2025
|2
|121
|194,85
|11/11/2025
|1
|25
|39
|04/11/2025
|2
|26
|40,85
|12/11/2025
|1
|50
|78
|05/11/2025
|1
|1
|1,57
|13/11/2025
|1
|50
|78
|06/11/2025
|1
|1
|1,57
|14/11/2025
|1
|15
|23,4
|07/11/2025
|1
|1
|1,57
|17/11/2025
|1
|12
|17,88
|10/11/2025
|1
|1
|1,57
|18/11/2025
|1
|250
|362,5
|14/11/2025
|4
|444
|662,76
|19/11/2025
|1
|1
|1,45
|17/11/2025
|1
|120
|174
|20/11/2025
|1
|10
|14,5
|01/12/2025
|1
|5
|7,55
|21/11/2025
|1
|1
|1,45
|02/12/2025
|1
|1
|1,51
|24/11/2025
|1
|50
|72,5
|03/12/2025
|3
|241
|353,11
|25/11/2025
|1
|100
|144,5
|04/12/2025
|1
|120
|177,6
|26/11/2025
|1
|50
|72,25
|05/12/2025
|1
|1
|1,47
|28/11/2025
|3
|250
|370,85
|08/12/2025
|1
|8
|11,6
|02/12/2025
|1
|1
|1,51
|10/12/2025
|2
|131
|189,98
|03/12/2025
|1
|1
|1,51
|11/12/2025
|2
|132
|191,85
|04/12/2025
|6
|665
|1011,13
|12/12/2025
|6
|651
|1015,63
|05/12/2025
|1
|1
|1,47
|15/12/2025
|3
|261
|400,69
|08/12/2025
|1
|120
|177,6
|16/12/2025
|2
|131
|195,22
|09/12/2025
|1
|20
|29,6
|17/12/2025
|3
|261
|413,71
|10/12/2025
|1
|1
|1,48
|18/12/2025
|3
|141
|214,04
|11/12/2025
|8
|1060
|1737,76
|19/12/2025
|1
|1
|1,57
|12/12/2025
|1
|1
|1,65
|22/12/2025
|1
|10
|15,8
|16/12/2025
|4
|391
|629,43
|23/12/2025
|2
|117
|185,16
|17/12/2025
|1
|1
|1,6
|31/12/2025
|1
|80
|128,8
|18/12/2025
|3
|211
|327,35
|19/12/2025
|1
|1
|1,57
|22/12/2025
|1
|118
|189,98
|23/12/2025
|1
|140
|232,4
|24/12/2025
|1
|50
|79
|29/12/2025
|1
|1
|1,64
|30/12/2025
|1
|150
|246
