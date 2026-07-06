MILIBOO : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2026

Chavanod, le 06 juillet 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 28 178 titres MILIBOO,
- 32 401,11 euros.
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Achats
|18 264 titres
|32 810,80 €
|230 transactions
|Ventes
|17 423 titres
|31 579,10 €
|207 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 27 337 titres MILIBOO,
- 33 632,81 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 43 608 titres MILIBOO,
- 32 937,02 euros.
A PROPOS DE MILIBOO
Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.
Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.
Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 44,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025-26 (clôture au 30 avril 2026). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).
C ontacts
|
ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 70
investisseurs@miliboo.com
|
ACTUS finance & communication
Serena BONI - Relations presse
Tél. 04 72 18 04 92
sboni@actus.fr
Annexes
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|230
|18 264
|32 810,80
|TOTAL
|207
|17 423
|31 579,10
|06/01/2026
|3
|189
|325,7
|02/01/2026
|1
|13
|21,32
|07/01/2026
|3
|390
|698,1
|05/01/2026
|3
|390
|663
|08/01/2026
|1
|2
|3,56
|06/01/2026
|6
|700
|1261,19
|09/01/2026
|1
|130
|248,3
|07/01/2026
|1
|50
|92,5
|12/01/2026
|3
|261
|510,23
|08/01/2026
|5
|660
|1207,21
|13/01/2026
|1
|39
|74,49
|09/01/2026
|3
|280
|542,19
|14/01/2026
|11
|1312
|2775,67
|12/01/2026
|5
|521
|1039,34
|15/01/2026
|4
|480
|969,6
|13/01/2026
|8
|930
|1908,08
|16/01/2026
|5
|421
|818,42
|14/01/2026
|1
|7
|14,98
|19/01/2026
|2
|121
|228,7
|16/01/2026
|1
|1
|2
|20/01/2026
|4
|380
|695,78
|19/01/2026
|1
|1
|1,9
|21/01/2026
|3
|261
|476,38
|20/01/2026
|1
|1
|1,89
|22/01/2026
|1
|1
|1,8
|21/01/2026
|1
|1
|1,87
|28/01/2026
|1
|1
|1,81
|22/01/2026
|1
|1
|1,8
|29/01/2026
|1
|1
|1,81
|23/01/2026
|2
|157
|282,58
|30/01/2026
|1
|49
|89,92
|26/01/2026
|1
|25
|44,63
|02/02/2026
|5
|521
|926,13
|27/01/2026
|2
|101
|180,31
|03/02/2026
|2
|101
|185,87
|28/01/2026
|1
|1
|1,81
|04/02/2026
|1
|1
|1,84
|29/01/2026
|1
|1
|1,81
|05/02/2026
|1
|40
|73,6
|02/02/2026
|1
|1
|1,86
|06/02/2026
|3
|182
|344,29
|03/02/2026
|1
|1
|1,87
|09/02/2026
|1
|10
|18,7
|04/02/2026
|1
|1
|1,84
|10/02/2026
|2
|131
|248,93
|05/02/2026
|2
|260
|490,1
|11/02/2026
|1
|1
|1,93
|06/02/2026
|1
|1
|1,93
|12/02/2026
|6
|601
|1102,35
|09/02/2026
|2
|178
|339,34
|13/02/2026
|2
|52
|94,15
|10/02/2026
|1
|1
|1,93
|16/02/2026
|1
|130
|231,4
|11/02/2026
|1
|1
|1,93
|17/02/2026
|3
|390
|702
|12/02/2026
|2
|141
|279,12
|18/02/2026
|1
|1
|1,75
|13/02/2026
|1
|1
|1,84
|19/02/2026
|1
|50
|91,5
|16/02/2026
|1
|130
|239,2
|20/02/2026
|3
|194
|347,05
|18/02/2026
|4
|421
|757,76
|23/02/2026
|3
|620
|1165,72
|20/02/2026
|2
|131
|244,6
|24/02/2026
|7
|830
|1460,47
|24/02/2026
|3
|390
|705,9
|25/02/2026
|3
|241
|430,21
|25/02/2026
|5
|531
|978,47
|26/02/2026
|5
|550
|995,28
|26/02/2026
|1
|3
|5,52
|02/03/2026
|2
|65
|114,43
|27/02/2026
|1
|72
|131,04
|03/03/2026
|6
|607
|1046,77
|02/03/2026
|2
|5
|9,07
|04/03/2026
|1
|1
|1,7
|03/03/2026
|2
|2
|3,67
|10/03/2026
|2
|70
|119,7
|04/03/2026
|1
|1
|1,7
|13/03/2026
|1
|150
|267
|05/03/2026
|1
|100
|171
|16/03/2026
|3
|307
|538,85
|06/03/2026
|1
|20
|34,2
|17/03/2026
|3
|248
|496,87
|09/03/2026
|1
|6
|10,26
|18/03/2026
|5
|481
|906,78
|10/03/2026
|1
|140
|243,6
|19/03/2026
|2
|84
|150,39
|11/03/2026
|1
|13
|22,75
|20/03/2026
|1
|2
|3,52
|12/03/2026
|1
|19
|34,01
|24/03/2026
|2
|39
|68,67
|13/03/2026
|2
|300
|561
|26/03/2026
|2
|121
|209,35
|16/03/2026
|9
|1160
|2239,84
|27/03/2026
|1
|1
|1,77
|17/03/2026
|2
|124
|255,4
|30/03/2026
|3
|241
|415,77
|18/03/2026
|1
|1
|1,96
|01/04/2026
|3
|360
|595,19
|19/03/2026
|1
|1
|1,82
|02/04/2026
|1
|1
|1,68
|20/03/2026
|1
|1
|1,82
|07/04/2026
|2
|240
|392,4
|23/03/2026
|1
|1
|1,79
|09/04/2026
|1
|1
|1,69
|24/03/2026
|1
|1
|1,79
|14/04/2026
|2
|81
|134,49
|25/03/2026
|1
|50
|88
|20/04/2026
|4
|325
|542,49
|26/03/2026
|1
|1
|1,76
|22/04/2026
|3
|241
|406,13
|27/03/2026
|1
|1
|1,77
|23/04/2026
|2
|42
|70,17
|30/03/2026
|1
|1
|1,77
|24/04/2026
|1
|1
|1,67
|31/03/2026
|1
|50
|85,25
|27/04/2026
|4
|361
|592,11
|01/04/2026
|1
|3
|5,19
|30/04/2026
|2
|105
|171,45
|02/04/2026
|1
|1
|1,68
|05/05/2026
|4
|276
|427,63
|08/04/2026
|4
|668
|1097,39
|06/05/2026
|4
|361
|545,18
|09/04/2026
|1
|1
|1,69
|07/05/2026
|1
|10
|14,8
|10/04/2026
|1
|4
|6,64
|08/05/2026
|1
|1
|1,49
|13/04/2026
|4
|401
|667,22
|11/05/2026
|2
|140
|226
|14/04/2026
|1
|1
|1,69
|12/05/2026
|1
|10
|16,1
|15/04/2026
|2
|151
|259,72
|13/05/2026
|3
|145
|228,96
|16/04/2026
|3
|335
|559,55
|18/05/2026
|2
|262
|413,36
|17/04/2026
|1
|10
|17,2
|19/05/2026
|1
|1
|1,56
|23/04/2026
|1
|1
|1,73
|20/05/2026
|1
|1
|1,56
|24/04/2026
|2
|74
|125,77
|21/05/2026
|1
|1
|1,56
|27/04/2026
|1
|1
|1,7
|22/05/2026
|3
|360
|547,2
|28/04/2026
|1
|200
|322
|25/05/2026
|3
|140
|216,45
|29/04/2026
|1
|150
|246
|26/05/2026
|1
|150
|232,5
|04/05/2026
|3
|450
|700,52
|27/05/2026
|3
|310
|480,19
|05/05/2026
|1
|1
|1,59
|28/05/2026
|1
|1
|1,58
|06/05/2026
|1
|1
|1,57
|29/05/2026
|3
|169
|262,78
|07/05/2026
|4
|600
|933
|01/06/2026
|3
|251
|384,31
|08/05/2026
|4
|451
|707,98
|02/06/2026
|2
|121
|187,57
|15/05/2026
|1
|10
|15,9
|03/06/2026
|1
|10
|16,4
|19/05/2026
|1
|1
|1,56
|04/06/2026
|1
|1
|1,69
|20/05/2026
|1
|1
|1,56
|05/06/2026
|3
|223
|403,54
|21/05/2026
|1
|1
|1,56
|11/06/2026
|1
|1
|1,91
|22/05/2026
|1
|150
|238,5
|12/06/2026
|10
|1110
|2101,79
|25/05/2026
|1
|1
|1,58
|15/06/2026
|1
|1
|1,88
|26/05/2026
|2
|286
|451,88
|16/06/2026
|3
|290
|530,61
|27/05/2026
|1
|100
|158
|17/06/2026
|5
|600
|1116
|28/05/2026
|1
|1
|1,58
|18/06/2026
|1
|5
|9
|01/06/2026
|2
|300
|463,5
|23/06/2026
|2
|121
|228,71
|02/06/2026
|3
|301
|480,1
|24/06/2026
|2
|130
|242,1
|03/06/2026
|1
|150
|250,5
|25/06/2026
|1
|80
|148
|04/06/2026
|1
|25
|43,25
|26/06/2026
|1
|1
|1,85
|05/06/2026
|7
|990
|1852,49
|29/06/2026
|2
|121
|220,24
|08/06/2026
|4
|401
|727,37
|30/06/2026
|1
|1
|1,82
|09/06/2026
|5
|615
|1139,72
|10/06/2026
|2
|200
|376,5
|11/06/2026
|7
|901
|1836,42
|15/06/2026
|4
|451
|847,88
|17/06/2026
|5
|601
|1177,96
|19/06/2026
|1
|1
|1,83
|22/06/2026
|2
|170
|315,71
|23/06/2026
|3
|156
|299,52
|26/06/2026
|1
|1
|1,85
|29/06/2026
|1
|1
|1,84
|30/06/2026
|1
|1
|1,82
- SECURITY MASTER Key : nWdpkpVmZG3Gl51pacabZpVpmWqTmGGUZmjJx2GeZJibbZpjymlmbcXLZnJqlmVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99109-miliboo_cp_bilan-semestriel-de-liquidite-30062026.pdf
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