MILIBOO : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2025

Chavanod, le 03 juillet 2025 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

31 766 titres MILIBOO,

25 776,89 euros.

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats 11 286 titres 14 477,28 € 180 transactions Ventes 11 906 titres 16 188,52 € 141 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

32 386 titres MILIBOO,

24 065,65 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

43 608 titres MILIBOO,

32 937,02 euros.

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

C ontacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Annexes

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 180 11 286 14 477,28 TOTAL 141 11 906 16 188,52 03/01/2025 2 300 394,5 02/01/2025 1 66 89,1 06/01/2025 1 1 1,28 06/01/2025 2 201 261,28 07/01/2025 1 1 1,3 07/01/2025 2 51 67,3 08/01/2025 2 61 78,72 08/01/2025 2 149 201,12 09/01/2025 1 50 67,5 10/01/2025 1 1 1,35 10/01/2025 2 19 25,11 17/01/2025 1 50 66 14/01/2025 2 94 122,5 20/01/2025 1 1 1,32 15/01/2025 2 130 169,3 21/01/2025 1 1 1,32 16/01/2025 1 5 6,65 22/01/2025 1 1 1,32 17/01/2025 2 130 169,3 23/01/2025 1 1 1,32 20/01/2025 1 1 1,32 24/01/2025 1 1 1,33 21/01/2025 2 2 2,61 27/01/2025 1 1 1,33 22/01/2025 1 1 1,32 28/01/2025 1 1 1,33 23/01/2025 1 1 1,32 03/02/2025 1 50 65 24/01/2025 1 1 1,33 04/02/2025 2 51 67,3 27/01/2025 1 1 1,33 05/02/2025 1 1 1,32 28/01/2025 1 1 1,33 10/02/2025 1 1 1,33 29/01/2025 1 10 13,3 11/02/2025 1 51 66,81 30/01/2025 1 10 13,3 12/02/2025 1 50 66 31/01/2025 1 10 13,3 17/02/2025 1 1 1,33 03/02/2025 3 250 321,7 18/02/2025 1 51 67,07 04/02/2025 1 1 1,3 19/02/2025 1 1 1,33 05/02/2025 1 1 1,32 20/02/2025 1 1 1,33 06/02/2025 1 25 33,25 21/02/2025 1 1 1,33 07/02/2025 3 340 448,7 26/02/2025 3 989 1207,17 10/02/2025 2 121 157,32 27/02/2025 2 201 255,25 11/02/2025 1 50 64,25 28/02/2025 1 69 90,39 13/02/2025 1 150 192 03/03/2025 8 1250 1791,5 14/02/2025 1 11 13,97 04/03/2025 2 2 2,98 17/02/2025 2 50 63,56 05/03/2025 2 200 290,76 18/02/2025 1 67 85,76 06/03/2025 3 600 910,02 20/02/2025 1 1 1,33 07/03/2025 2 233 350,48 21/02/2025 3 199 257,29 19/03/2025 1 400 576 24/02/2025 5 600 769,2 20/03/2025 1 50 72 25/02/2025 3 245 302,82 21/03/2025 1 150 220,5 27/02/2025 2 121 146,45 24/03/2025 1 1 1,49 28/02/2025 1 42 54,18 25/03/2025 1 1 1,43 04/03/2025 1 1 1,49 27/03/2025 2 73 105,83 06/03/2025 2 122 174,52 28/03/2025 1 1 1,45 11/03/2025 4 420 625,51 02/04/2025 1 1 1,44 12/03/2025 1 120 174 04/04/2025 1 1 1,32 13/03/2025 1 1 1,48 07/04/2025 7 791 1101,15 14/03/2025 1 20 29,5 08/04/2025 3 301 379,23 18/03/2025 3 242 352,18 09/04/2025 1 150 201 21/03/2025 1 10 14,4 11/04/2025 1 100 138 24/03/2025 2 121 175,49 14/04/2025 2 400 562 25/03/2025 1 1 1,43 15/04/2025 3 242 330,33 26/03/2025 1 1 1,43 16/04/2025 1 100 133 27/03/2025 1 1 1,43 17/04/2025 5 601 830,76 28/03/2025 1 1 1,45 22/04/2025 3 450 625,5 31/03/2025 2 141 203,04 23/04/2025 2 151 200,8 01/04/2025 2 130 183,3 25/04/2025 1 1 1,3 02/04/2025 2 101 142,43 28/04/2025 4 500 674 03/04/2025 5 372 513,84 29/04/2025 2 151 200,8 04/04/2025 3 241 307,32 30/04/2025 4 471 653,42 07/04/2025 6 841 1039,39 02/05/2025 2 151 200,8 08/04/2025 1 1 1,24 05/05/2025 1 1 1,33 09/04/2025 1 1 1,24 06/05/2025 2 181 242,56 14/04/2025 2 21 28,44 07/05/2025 1 1 1,36 15/04/2025 1 1 1,33 13/05/2025 1 1 1,36 16/04/2025 1 120 156 14/05/2025 1 1 1,36 17/04/2025 2 11 14,6 15/05/2025 1 1 1,36 22/04/2025 2 300 399,03 16/05/2025 1 1 1,32 23/04/2025 1 1 1,3 21/05/2025 1 1 1,3 24/04/2025 1 120 156 22/05/2025 2 180 226,8 25/04/2025 1 1 1,3 23/05/2025 1 31 39,99 29/04/2025 1 1 1,3 26/05/2025 2 151 199,29 30/04/2025 3 301 391,39 27/05/2025 1 1 1,33 02/05/2025 1 1 1,3 28/05/2025 1 1 1,33 05/05/2025 1 1 1,33 29/05/2025 1 1 1,33 07/05/2025 1 1 1,36 30/05/2025 1 110 144,1 12/05/2025 2 130 173,2 03/06/2025 2 12 15,69 13/05/2025 1 1 1,36 04/06/2025 2 201 269,32 14/05/2025 1 1 1,36 05/06/2025 5 601 850,35 15/05/2025 2 121 160,95 06/06/2025 1 1 1,34 16/05/2025 1 1 1,32 09/06/2025 2 201 259,29 19/05/2025 2 240 303,6 11/06/2025 1 1 1,27 20/05/2025 2 145 184,6 12/06/2025 1 1 1,27 21/05/2025 2 151 190,29 16/06/2025 1 1 1,26 23/05/2025 1 56 70,56 18/06/2025 1 1 1,25 26/05/2025 2 31 39,09 19/06/2025 2 6 7,47 27/05/2025 1 1 1,33 25/06/2025 1 1 1,22 28/05/2025 1 1 1,33 26/06/2025 1 150 180 29/05/2025 1 1 1,33 27/06/2025 1 500 585 30/05/2025 3 360 460,8 02/06/2025 2 11 14,38 03/06/2025 1 1 1,28 04/06/2025 1 1 1,31 05/06/2025 2 121 158,55 06/06/2025 4 361 453,74 09/06/2025 1 150 180 10/06/2025 2 150 188,1 11/06/2025 1 1 1,27 12/06/2025 2 79 97,2 13/06/2025 2 130 162,8 16/06/2025 4 361 433,27 17/06/2025 3 152 193,04 18/06/2025 2 11 13,45 19/06/2025 1 1 1,22 20/06/2025 1 120 151,2 23/06/2025 2 130 160,1 24/06/2025 2 130 158,8 25/06/2025 1 1 1,22 27/06/2025 5 1263 1413,42