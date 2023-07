MILIBOO : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2023

Chavanod, le 28 juillet 2023 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

23 346 titres MILIBOO,

37.826,89 euros.

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 21 776 titres 53 327,32 € 244 transactions Ventes 22 690 titres 56 208,97 € 242 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 260 titres MILIBOO,

34.945,24 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

43 608 titres MILIBOO,

32.937,02 euros.

À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,2 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2021-22 (clôture au 30 avril 2022). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr

C ontacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Annexes

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 244 21 776 53 327,32 TOTAL 242 22 690 56 208,97 02/01/2023 1 1 2,13 02/01/2023 1 1 2,13 03/01/2023 1 1 2,13 03/01/2023 2 200 429,98 04/01/2023 1 1 2,15 04/01/2023 4 601 1328,15 06/01/2023 1 1 2,22 05/01/2023 2 225 504,74 10/01/2023 1 50 115,5 06/01/2023 8 1051 2448,72 11/01/2023 7 950 2164,96 09/01/2023 4 463 1107,36 12/01/2023 2 200 437,5 10/01/2023 1 100 235 17/01/2023 1 1 2,35 13/01/2023 2 240 524,81 18/01/2023 1 10 29,8 16/01/2023 4 739 1693,27 19/01/2023 5 598 1608,68 17/01/2023 5 601 1451,35 20/01/2023 12 2120 5928,37 18/01/2023 7 1050 2730 23/01/2023 5 700 1885,52 19/01/2023 10 1300 3684,98 24/01/2023 3 350 910,49 25/01/2023 3 443 1133,81 26/01/2023 3 400 998,52 27/01/2023 2 51 129 27/01/2023 1 1 2,5 30/01/2023 2 85 217,57 30/01/2023 1 1 2,53 31/01/2023 1 1 2,57 31/01/2023 4 451 1127,59 01/02/2023 1 1 2,47 01/02/2023 5 601 1439,46 06/02/2023 1 5 12,2 02/02/2023 6 770 1795,87 07/02/2023 3 201 497,94 06/02/2023 1 20 48,2 08/02/2023 2 201 486,4 07/02/2023 2 151 363,94 09/02/2023 4 640 1572,03 08/02/2023 2 101 238,39 10/02/2023 3 210 524,64 09/02/2023 1 68 161,16 14/02/2023 1 1 2,49 10/02/2023 6 501 1187,47 15/02/2023 10 1801 4650,54 13/02/2023 1 100 249 16/02/2023 3 223 594,03 14/02/2023 3 201 491,49 17/02/2023 4 446 1226,23 15/02/2023 1 1 2,48 20/02/2023 1 1 2,7 16/02/2023 1 1 2,62 21/02/2023 1 1 2,61 17/02/2023 2 101 272,7 22/02/2023 2 151 392,54 20/02/2023 6 501 1307,71 23/02/2023 3 301 758,46 21/02/2023 2 151 388,1 24/02/2023 8 1051 2759,51 22/02/2023 3 301 758,55 27/02/2023 2 400 1078 23/02/2023 1 1 2,46 01/03/2023 9 991 2757,66 24/02/2023 1 1 2,54 02/03/2023 4 450 1264,41 28/02/2023 1 56 149,8 03/03/2023 3 313 891,08 01/03/2023 1 1 2,68 07/03/2023 3 450 1300,5 02/03/2023 2 138 383,61 08/03/2023 1 41 117,26 03/03/2023 3 365 1008,5 09/03/2023 1 50 144,5 06/03/2023 4 600 1689 10/03/2023 1 1 2,89 07/03/2023 1 87 246,21 14/03/2023 1 1 2,77 08/03/2023 2 106 299,8 16/03/2023 1 1 2,58 10/03/2023 5 601 1691,88 21/03/2023 1 1 2,57 13/03/2023 1 17 47,09 22/03/2023 1 1 2,53 14/03/2023 1 1 2,77 23/03/2023 1 33 83,66 15/03/2023 8 1100 2938,54 24/03/2023 3 152 390,64 17/03/2023 1 3 7,74 27/03/2023 1 1 2,51 20/03/2023 2 175 446,88 29/03/2023 2 68 172,01 21/03/2023 2 121 307,36 30/03/2023 1 1 2,53 22/03/2023 1 1 2,53 31/03/2023 1 1 2,53 24/03/2023 1 1 2,57 03/04/2023 2 31 79,65 27/03/2023 1 1 2,51 04/04/2023 1 1 2,5 28/03/2023 1 50 125 05/04/2023 1 1 2,5 29/03/2023 1 1 2,5 06/04/2023 1 1 2,47 30/03/2023 1 1 2,53 12/04/2023 1 1 2,4 31/03/2023 1 1 2,53 13/04/2023 1 1 2,37 03/04/2023 5 481 1190,52 14/04/2023 1 1 2,34 04/04/2023 1 1 2,5 17/04/2023 1 1 2,3 05/04/2023 2 14 34,61 18/04/2023 1 1 2,3 06/04/2023 1 1 2,47 19/04/2023 2 22 51,22 11/04/2023 2 108 266,52 20/04/2023 2 65 148,17 12/04/2023 7 760 1784,02 21/04/2023 1 1 2,25 13/04/2023 2 41 95,97 24/04/2023 1 50 112 14/04/2023 1 1 2,34 25/04/2023 1 120 268,8 17/04/2023 2 151 347,3 26/04/2023 1 79 173,8 18/04/2023 1 1 2,3 02/05/2023 2 151 347,19 19/04/2023 2 150 337,55 03/05/2023 1 150 351 20/04/2023 1 1 2,25 04/05/2023 1 1 2,29 21/04/2023 1 1 2,25 05/05/2023 1 1 2,29 25/04/2023 2 200 439 08/05/2023 1 5 11,15 28/04/2023 1 30 66 09/05/2023 3 277 617,02 02/05/2023 1 1 2,2 10/05/2023 1 1 2,26 03/05/2023 1 44 100,76 11/05/2023 8 1026 2399,71 04/05/2023 1 1 2,29 12/05/2023 1 1 2,37 05/05/2023 2 55 123,79 15/05/2023 3 304 675,12 08/05/2023 3 259 570,73 16/05/2023 1 150 319,5 10/05/2023 2 99 221,78 17/05/2023 1 1 2,15 11/05/2023 2 151 327,67 18/05/2023 2 151 324,62 12/05/2023 6 616 1403,06 19/05/2023 3 201 439,65 15/05/2023 2 300 639,84 22/05/2023 1 100 223 17/05/2023 2 101 213,15 24/05/2023 1 120 258 18/05/2023 1 1 2,12 25/05/2023 6 900 2011,5 19/05/2023 1 1 2,15 26/05/2023 1 1 2,26 23/05/2023 2 150 326 29/05/2023 3 220 510 25/05/2023 1 10 21,3 30/05/2023 6 501 1195,29 26/05/2023 1 1 2,26 31/05/2023 3 250 612,5 30/05/2023 1 1 2,29 01/06/2023 1 120 302,4 01/06/2023 3 178 439,2 02/06/2023 8 701 1819,52 02/06/2023 4 361 888,13 05/06/2023 1 100 260 06/06/2023 2 121 301,31 06/06/2023 1 1 2,52 07/06/2023 8 790 1877,12 08/06/2023 2 122 282,48 12/06/2023 3 340 768,5 09/06/2023 2 170 386,1 13/06/2023 3 301 678,82 13/06/2023 2 101 235,33 14/06/2023 3 450 972 14/06/2023 1 70 155,4 15/06/2023 1 92 202,4 15/06/2023 1 45 100,8 16/06/2023 1 49 106,33 22/06/2023 2 200 444 19/06/2023 1 150 328,5 23/06/2023 1 1 2,18 20/06/2023 1 150 322,5 26/06/2023 1 30 66 21/06/2023 1 87 188,79 27/06/2023 1 1 2,1 23/06/2023 3 189 412,02 28/06/2023 2 250 528 26/06/2023 4 600 1278 29/06/2023 2 198 409,33 27/06/2023 1 1 2,1 30/06/2023 4 351 720,01 28/06/2023 7 1050 2121 29/06/2023 2 300 604,5 30/06/2023 1 1 2

